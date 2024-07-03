比枕頭還大！電獺少女新成員曝光 私帳辣照被挖掀暴動

電獺少女新成員「愛理」曝光。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕3C開箱頻道「電獺少女」以正妹主持打響名號，不過隨著老班底陸續出走，關注度漸漸不如以往，近日有粉絲發現電獺少女迎來新成員，其甜美外貌及傲人身材，馬上讓鄉民驚呼「找回流量密碼了」。

愛理個人帳號曝光。（翻攝自IG）

電獺少女日前在社群發文宣布即將加入的新血「愛理」，她也在文章內向廣大網友自我介紹，表示自己過去在網路活動的名稱是「媛媛」，台日混血的她精通日語、中文，提到自己喜歡玩遊戲、看動畫球賽、吃美食、唱歌，貼文中也附上愛理的美照，可見她身穿格紋細肩帶洋裝，一手拿著抱枕俏皮擺拍，傲人好身材完全藏不住，馬上吸引大批網友關注。

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消息曝光後，有網友在PTT八卦版以「電獺少女是不是復活了？」為題發文，並驚呼「原本以為會倒的公司。最近找到一個事業做很大的girl『愛理』，現在是不是準備要回春了？」文章掀起熱議，愛理的個人社群也被挖出，令網友紛紛驚呼，「要訂閱了！」、「好大的枕頭」、「這麼大的事情怎麼不早說？」、「找到流量密碼了」、「事業做很大」。

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