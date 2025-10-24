財經網紅轉戰AV女優被發現 罕見行為遭疑投資慘賠

日本AV界9月出道的新人「若葉結希」，被網友挖出過去是名財經網紅。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界9月出道的新人「若葉結希」被網友挖出過去是名財經網紅，也就是YouTuber「Miutsube（みうつべ）」。被發現之後有人特別對比兩人特徵，發現鼻尖與下巴的兩顆痣位置一模一樣，非常震驚財經網紅竟然會下海當AV女優，由於這種狀況非常罕見，立刻在網路引爆討論。

YouTuber「Miutsube（みうつべ）」鼻尖與下巴的兩顆痣和AV女優若葉結希位置一模一樣。（翻攝自X）

財經網紅みうつべ在YouTube頻道擁有近萬名訂閱，影片內容多是討論理財、財富管理、金錢觀，其中《年收入一億的人有什麼好習慣》這支影片更替她樹立知性又成熟的形象。可疑的是，該頻道不久前宣布停止更新，而且頻道內所有影片都被清空，社群帳號也都全部消失。

外表亮眼的若葉結希突然在AV圈子出道，網友懷疑原因是投資失利。（翻攝自X）

外表亮眼的若葉結希突然在AV圈子出道，讓網友發現兩人相似度極高，且根據資料顯示，若葉結希年紀為29歲，三圍雖然窈窕有致，但也並非走豪乳、淫蕩路線。理財頭腦佳的若葉結希為什麼放棄財經賽道改投入AV女優行列？外界猜測很可能因近期加密貨幣市場震盪，導致她投資爆倉，最有可能的原因就是「急需用錢」。

若葉結希放棄財經賽道改投入AV女優行列，此舉極罕見。（翻攝自X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法