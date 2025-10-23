自由電子報
娛樂 最新消息

坤達認了閃兵波及愛妻 柯佳嬿被酸「5月收傳票幫忙掩護」不忍反擊

Energy坤達捲入閃兵案形象重創。（資料照，記者潘少棠攝）Energy坤達捲入閃兵案形象重創。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy的書偉及坤達捲入閃兵案形象重創，所屬的相信音樂今天下午透過聲明表示將停工，並再次表達歉。而坤達的老婆柯佳嬿也被網友攻擊，對於被造謠5月就收到傳票的說法，她也親上火線反擊。

柯佳嬿否認「5月收傳票幫忙掩護」傳聞。（資料照，記者王文麟攝）柯佳嬿否認「5月收傳票幫忙掩護」傳聞。（資料照，記者王文麟攝）

檢警日前前往坤達位於台北市士林區住處按門鈴時，由於坤達正好出國工作，只有妻子柯佳嬿應門說明。沒想到近日有網友留言狠酸：「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」對於網友莫須有的指控，柯佳嬿也留言：「並沒有收過，已截圖。」霸氣現身護夫。

而Energy所屬的唱片公司稍早也發聲明：「本公司宣布自即日起至 2026 年6 月30日，Energy 將暫停所有團體性公開演出活動。前述期間，團體仍將投入已答應參與的公益與慈善相關事務，並將如期舉辦 2026年1月台北小巨蛋演唱會，以履行對歌迷的承諾。」

相關新聞：書偉坤達認了閃兵挨轟！Energy宣布停工8個月 小巨蛋還要唱

點圖放大
點圖放大
