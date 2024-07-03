江坤俊愛家形象翻車 才喊話老婆「朝下一站前進」

愛家名醫江坤俊（右）人設翻車。（翻攝自江坤俊臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕螢光幕前累積不小知名度的外科名醫江坤俊，除了是臉書擁有60萬人追蹤的網紅，甚至接下《健康2.0》主持陣容。在婆婆媽媽眼裡愛家的他，今遭週刊爆出在醫院內，另有紅粉知己，對象是身邊的護理師。諷刺的是，18天前江坤俊才發文恭喜妻子EMBA畢業，「可以朝下一站前進了」，如今，卻爆出對感情不忠。

江坤俊上月才發文恭喜妻子EMBA畢業。（翻攝自江坤俊臉書）

江坤俊經常在臉書分享，夫妻間超有愛的日常互動，上月15日才發文恭喜妻子EMBA畢業，以詼諧口吻說：「本來以為是去…..分攤學費的，人生有很多里程碑，真的恭喜又完成一個，可以朝下一站前進了。」外界看來夫妻感情如膠似漆，如今，疑似婚外情事件曝光，讓許多人驚訝。

請繼續往下閱讀...

據週刊報導，江坤俊被直擊下班後，開著賓士從桃園敏盛綜合醫院駛出，副駕駛明顯不是他老婆，兩人先去採買食物後，同回醫院後方附近公寓，疑似共築愛巢。

江坤俊所屬醫院同事私下表示，他跟這名護理師同進同出，早已成為同事們看破不說破的八卦軼事。對於被爆出感情出軌，江坤俊經紀人小瑜代發聲:「目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法