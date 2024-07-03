「G奶周子瑜」看到台胞證哭了！祈錦鈅自爆「無言遭遇」

〔記者邱奕欽／台北報導〕祈錦鈅因長得像南韓女團TWICE裡的台籍成員周子瑜，以及擁有G級火辣身材獲封「G奶周子瑜」，她日前就曾透露，自幼便經常往返台灣、中國，也因此早就辦有台胞證。然而，祈錦鈅昨（2日）在IG坦言，每次看到台胞證都會感到很無言，原因讓她感到相當無奈。

祈錦鈅擁有G級火辣身材，又因外型激似周子瑜獲封「G奶周子瑜」。（資料照，祈錦鈅提供）

祈錦鈅透露，每次看到台胞證上的證件照都很無言，原因是當初幫她辦理台胞證的阿姨非常驕傲地說：「妹妹我有幫妳修圖喔！」她表示聽到當下只覺得慘了、完了，並附上一個落淚的表情符號，原來對方將她的臥蠶修掉，讓她無奈表示：「我天生的那麼可愛的臥蠶，竟然把他（它）修掉了！」

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祈錦鈅透露，台胞證上的大頭照，因遭承辦阿姨修圖而感到無言。（翻攝自IG）

事實上，網紅「波特王」日前爆料中國斥資吸引台灣網紅前往拍攝旅遊短片，讓接連在上海、杭州等地打卡的祈錦鈅也意外中箭，她當時就透露自己從小經常往返台灣、中國，但對於今年的情況感到困惑，直言：「有些人就是討厭和平，人家越開心他越不開心。」當時的貼文還引來謝和弦留言酸：「共啥小回家顧小孩啦哈們。」

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