「棒、籃不能雙棲」微笑發電機Mika離開臺北戰神啦啦隊

Mika今天正式從臺北戰神啦啦隊「Taishin Wonders」畢業。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕臺北戰神今（2）日公布啦啦隊「Taishin Wonders」人氣成員Mika因個人生涯規劃正式離隊，球團表示：「Mika用競技啦啦隊表演讓我們留下最深刻的印象，也用招牌笑容療育無數戰友的心，十分不捨Mika離隊，也祝福她挑戰職棒舞台，未來發展順遂」。

Mika擁有競技啦啦隊的魅力。（翻攝自IG）

原本棒、籃雙棲的Mika有「微笑發電機」、「競技女神」之稱，目前她專心投入棒球啦啦隊員角色，成為樂天女孩一份子。Mika對於老東家充滿感激，她說：「雖然我們第一年成軍，但球團即給予完整的規劃，暖心、用心是這一年美好的收穫，祝福Taishin Wonders能持續發光發熱」。

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Mika現在是樂天女孩一員。（翻攝自IG）

今年是Mika邁入啦啦隊職涯的第3年，原本從事服飾業的她是以「勇敢為自己爭取一次」的心情參加徵選，現在她很開心自己做了這個選擇。同時Mika也以自己的經驗鼓勵還在猶豫要不要加入啦啦隊的人：只要你喜歡，一定要勇敢送出報名表。她也提供一些撇步給想加入啦啦隊大家庭的學弟、學妹，那就是要相信自己，並且熱愛表演，千萬不要模仿別人，必須充分展現自我特色。

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