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娛樂 最新消息

（影音）薔薔帶新狗回家繼承愛犬「栗子」！ 遭砲轟 : 很不負責任

葉姵妤／核稿編輯

薔薔近日帶新的狗狗回家，除了傳承愛犬「栗子」外，更希望能療癒憂鬱症父親的心靈。（翻攝自IG，YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星薔薔「林嘉凌」在YT影片中提到，父親近期罹患憂鬱症，再加上愛犬「栗子」年事已高，因此薔薔決定找新的狗狗傳承栗子，也希望能藉此療癒父親的心靈。怎料卻引發父親及其他家人的牴觸，但薔薔仍堅持要養，此舉也遭到大量網友砲轟很不負責任又自私

薔薔的愛犬「栗子」年事已高，因此她決定找新的狗狗傳承栗子。（翻攝自YT）

薔薔在專門培育柴犬的寵物店帶走兩隻小柴犬，狗狗呆萌的樣子也融化在場工作人員，薔薔滿心期待地將他們帶回家，希望能讓爸爸開心一點，可是她卻忽略了養狗是需要付出大量時間去陪伴的，因此一帶回家立刻引發爸爸的不滿，激動喊「不要再養了啦，那一隻栗子我都受不了了，我沒有體力去養牠們，你不要再找麻煩了！家裡髒到不行，真的沒辦法養。」

帶狗回家的行為引發父親及其他家人的牴觸。（翻攝自YT）

薔爸甚至撂狠話說，如果在家裡再養兩隻幼犬他就要搬出去，場面一觸及發，在薔薔家負責家務的移工阿蒂」也面露難色，覺得家裡實在沒空間了。薔薔看爸爸態度堅決，只好讓狗狗們暫時住在助理家裡，打算擇日再說服家人。

薔薔忽略養狗需要付出大量時間去陪伴，此舉遭到網友砲轟很不負責任。（翻攝自YT）

不過薔薔的舉動也引來大批網友的不諒解，常常要出國和上班，動物應該都是家人負責顧，這樣不覺得太自私了嗎、「這樣真的很自私，薔薔應該靜下心來聽別人的想法」、「為了流量，一直做刺激憂鬱症爸爸的事情，不顧家人的健康和心情，薔薔不值得被追蹤」。

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