劉亦菲自爆遇渣男「爆火飄了」 網狂猜對象服刑ing

劉亦菲（右）直播批藝人「紅了飄了」，網瘋猜是吳亦凡（左）。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星劉亦菲素有「神仙姐姐」之稱，古裝扮相更是充滿空靈氣質。近年劉亦菲回歸小螢幕，成績亮眼。而近期新劇《玫瑰的故事》大結局後，劉亦菲也和劇集編劇等人一同直播，其中提到現實曾遇到渣男，而網上瘋猜對象是目前入獄服刑的吳亦凡。

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劉亦菲在直播上，聊到演員這份職業，並提到自己曾遇過渣男，坦言做人很重要，要有好的人格，才能知道什麼東西是愛與情感，後續也對竄紅太快的藝人建議：「有些演員紅得太快了，沒有經歷過藝術上一些積累和磨難，就爆火，然後就飄了，也不好好琢磨戲，就琢磨一些比較渣的一些東西，可能給公眾帶來惡劣的影響。」

許多網友紛紛懷疑劉亦菲口中的渣男，就是曾合作過電影《致青春·原來你還在這裡》，以及曾有過追求傳聞，如今因為強姦罪、聚眾淫亂罪入監服刑的吳亦凡。

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