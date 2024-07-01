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娛樂 電視

蘇晏霈被「商業界大老」追求 媽媽出奇招力阻「老少戀」

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》「落跑前妻」田羽安（右）從夏威夷回歸 ，荒謬同居「落跑新郎新娘」張書偉、黃姵嘉。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張書偉在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》與黃姵嘉排除萬難走進大婚殿堂，就在證詞誓言即將完成時，前妻田羽安突然現身婚禮，逼著隱瞞與前妻未離婚的張書偉，不得不在重要關頭說出「反對結婚」，讓黃姵嘉難堪，當場穿著新娘禮服逃走，且「落跑前妻」、「落跑新郎」和「落跑新娘」三人竟走到同居。

張書偉（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》面臨前妻田羽安現身。（公視提供）

看到原本有望相互依靠的「發貴」張書偉、「小鷗」黃姵嘉，竟在婚禮最後關頭破裂，鍾欣凌嘆：「我覺得小鷗有從第一季到現在，就跟彩香這個角色一起經歷很多風風雨雨，所以他們真的有點像患難見真情，已經超過了婆媳婆媳關係，有點像是忘年之交。」鍾欣凌笑說，兩人就是都經歷喪夫，再追求下一段感情的共患難之交，「真的有一種我們兩個可以並肩作戰，一起喝酒，一起出去玩，甚至一起去把男人的感覺，就是一對這樣的閨密，相知相惜。」兩人從戲裡到戲外也成為忘年之交，演戲的默契外，兩個人對於價值觀感受很一致。

田羽安在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演張書偉的「落跑前妻」。（公視提供）

黃姵嘉表示，除了「彩香」鍾欣凌是小鷗的依靠，還有「大美」林筳諭也是，「其實大美也是小鷗一個蠻重要的堅強後盾，她自己面臨結婚生小孩，然後我要面臨要失婚，可能事業也快不保，我們都是在面對人生一個需要再重新去審視的階段，互相扶持是一定的。」兩人連現實生活中也變閨密，黃姵嘉也向林筳諭告白：「不管做什麽事情我都陪你，然後不管你做什麽決定我都支持你。」

黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》婚禮現場被張書偉提出「反對」，難堪下穿禮服逃跑。（公視提供）

對於角色介入發貴和小鷗關係，田羽安先談論了發貴和這位「前妻」高斯蓮的「藕斷絲連」是從何開始，「我覺得就是一個人是熱的，一個人是冰的，一個是迅速一個很慢，對比其實滿大的，他們當初會結為連理，我想是因為高斯蓮覺得發貴是個好人，是個不會傷害到她的避風港，但她本身是這麼樣的火熱、追求自由、刺激，又愛樂趣的人，跟發貴在一起之後，發覺好像不是想象中的那樣，雖然他是一個非常好的人，但就是不適合。」

黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》穿著新娘禮服從婚禮中逃走。（公視提供）

至於為何回過頭來擾亂發貴的新生活，田羽安表示，「我覺得有一些彌補心態，也想知道他現在過得好不好，但是就像外表顯現的這個樣子，就是一定要顯現出自己沒事、現在過得很好，就是想把自己過得好像很優雅自在，什麽都無所謂，可是其實心裡很在意，但不會表現出來。」

陳博正飾演的「商業界大老」為追求蘇晏霈，和鍾欣凌相互較勁的爆笑橋段奪下公視收視高點，劇中鍾欣凌因擔心女兒蘇晏霈的未來幸福，千方百計想阻止她與陳博正的「老少戀」，比腕力、腿力加反應力，奇招連發跟對方下足馬威，沒想到如此刁難反讓蘇晏霈更加傾心：「妳可知道妳的反對，對我來說就是一種鼓勵。」使鍾欣凌對女兒的叛逆看傻眼。

黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》面臨失婚、失業雙重壓力，靠兩個閨密鍾欣凌（左）、勇兔（右）給力量。（公視提供）

《我的婆婆2》最新劇情來到小鷗和發貴的婚禮破滅，長腿前妻斯蓮直接住進小鷗家，前妻和未婚夫妻竟同居了！三人的情緒在同住的荒謬窘境和小鷗的「三不一沒有」（不哭、不吵、不鬧、沒有負面情緒）政策下顯得格外敏感，發貴會如何解決這個「藕斷絲連」的前任關係？小鷗期望的「理性面對、和平收場」口號真的有效嗎？發貴一直努力斬卻苦斬不斷的前妻關係也將讓他吃盡苦頭，他是否會因此失去小鷗？蘇家四個孩子開始因為命運的轉盤開始產生微妙變化。

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