不藏了！李聖傑密謀多年 最感動的「摯愛」曝光

李聖傑。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑2024「痴心絕對世界巡迴演唱會」上週六（6/29）起跑，「第一萬次」的〈痴心絕對〉也在眾人見證下正式演出，李聖傑表示：「在武漢的這場演出對我來說意義重大，除了是巡演首站，這『第一萬次』的感動會一直延續，接下來的每一次都是獻給歌迷的『第一萬次』！」也透露台北站正在規劃檔期中。

李聖傑。（華納提供）

許久未舉辦個人巡迴演出的李聖傑，2024年展開全系列的巡演，目標在今年征戰海內外各大城市，並將「壓箱寶」；也是「第一萬次」的〈痴心絕對〉以全新編曲及姿態，獻給許久未聽到現場的樂迷。

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李聖傑笑說，過去為了「保護」珍貴且完整的「第一萬次」，他曾嘗試用各種不同形式呈現這首歌，已經多年未正式演唱這首經典，因此此次的演出對李聖傑而言別具意義，巡迴也以〈痴心絕對〉為名，象徵這值得紀念的時刻。

李聖傑、女高音Yeonji Esther Lee。（華納提供）

此次巡演，李聖傑也親自設計與規劃曲目，一連演唱經典歌〈最近〉、〈你那麼愛她〉、〈靠近〉、〈眼底星空〉等，讓觀眾彷彿身處巨型的萬人KTV大包廂，跟著一起大合唱。李聖傑笑說：「在台上聽著大家一起合唱，真的很感動，事後聽同事說在台下合唱的聲音幾乎要蓋過在舞台上的聲音了。」

這次演唱會，李聖傑也嘗試了與以往不同的挑戰，翻唱三首不同女歌手的經典，包括莫文蔚的〈陰天〉、張惠妹的〈藍天〉以及順子的〈回家〉。此外，也邀請遠從紐約來的女高音Yeonji Esther Lee，演唱李聖傑的詞曲全創作單曲〈FACE〉，帶領觀眾進入百老匯的世界。

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