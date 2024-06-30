戲后「盡全力演」嚇到韓導！ 許秦豪憶25年前名店：想去首爾重溫

導演許秦豪出席北影閉幕片《非普通家族》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國愛情電影大師許秦豪執導台北電影節閉幕片《非普通家族》今（30）搶先在台放映，600名觀眾先睹為快，映後反應熱烈；該片集結青龍影帝薛景求、張東健、百想戲后金喜愛等卡司，上演精采「家族晚餐」攻防戰。

在選角上，許秦豪分享在《薄荷糖》後，與薛景求在日本東京酒吧遇見，兩人相談甚歡，一直尋求合作機會，直到《非普通家族》終於如願；和張東健則在《危險關係》後第二次共事，片中他的角色前後有劇烈反轉，非常精彩。

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至於金喜愛讓導演壓力最大，許秦豪透露，年輕時就非常喜歡金喜愛，甚至同齡的朋友會在家裡掛金喜愛的海報。不過也是等了許多年，才有適合劇本與金喜愛合作。

許秦豪還指出，金喜愛用功程度令人驚訝，「一般她這樣的等級的演員是不會參加彩排的，但她都親自參與，甚至到後來讓我也有點壓力」。就連鏡頭沒有拍到她的哭戲，金喜愛都會用盡全力演出。

此外，許秦豪回憶起1999年曾帶著首部片《八月照相館》來台參加第二屆台北電影節，當時楊德昌導演帶他去吃鼎泰豐，讓他非常難忘；這次來台又再度造訪，依舊覺得美味，讓他決定再去首爾分店重溫美好滋味。

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