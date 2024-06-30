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娛樂 電影

孫藝真「封后」後檔次提升！南韓名導：現在要拜託她了

北影閉幕片《非普通家族》記者會，導演許秦豪。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓女神孫藝真曾以電影《外出》奪下亞太影后，該片導演許秦豪今（30）出席新片《非普通家族》放映，聊到兩度合作的孫藝真，大讚她從小就聰明漂亮，演技出眾，聊到是否想再度合作時，導演的答案令人莞爾。

孫藝真在演出《外出》已婚婦女前，在《緣起不滅》還只是個女學生的角色，許秦豪直說孫藝真當年令人驚艷，但現在要在韓國找到年輕，又如此成熟的演員沒這麼容易。

許秦豪誇孫藝真演完《愛的迫降》後得到巨大人氣，現在是韓國代表性的女演員，笑稱若是要再找她合作，可能真的要拜託一下了。

這次許秦豪帶《非普通家族》赴台北電影節閉幕放映，他首次和金喜愛合作，坦言從年輕時就很喜歡她，這次如願合作非常開心，大讚她很認真，帶動其他演員跟著加倍努力。

金喜愛主演的《非普通家族》是2024年台北電影節閉幕片。（網銀提供）
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金喜愛出道30多年，但拍《非》片彷彿新人般兢兢業業，許秦豪說，金喜愛總是準備充足才到現場，只是收到導演更改指令時，會一下子不習慣，所幸後來努力適應，配合得很好。

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