Lisa《Rockstar》歌詞遭批單調？！韓網友轟：有限且重複

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕國際天團BLACKPINK的Lisa近日發布新單曲《Rockstar》，MV迅速登上YouTube音樂發燒影片排行第一名。怎料，有韓國網友在社群發布文章，批評歌曲的歌詞「有限」且「重複」，而《Rockstar》歌詞也吸引網友熱議。

Lisa新曲《Rockstar》迅速登上YT音樂發燒第1。（翻攝自IG）

該韓國網友批評：「歌詞感覺相當有限，而且很重複，一直提到Lisa的名字，感覺她一直沒有跳脫以往歌曲的風格。」後續還補充：「感覺好像只是改了幾個字而已。」吸引許多粉絲認同：「我不知道她是否有什麼可以作為獨唱藝人展示的」、「這首歌本來就沒什麼可發揮的，所以不會是劃時代的。」

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韓國網友在社群批評歌詞單調。（翻攝自pann nate）

但許多粉絲不同意該網友的想法，直言：「你的標準是不是太高了？」、「這真是一篇好的釣魚文章，不僅文章本身有爭議，評論也很完美地起到了誘餌作用」、「我不在乎你們怎麼說，但她在這次回歸中表現得非常好。」

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事實上，Lisa這次推出最新單曲《Rockstar》，選擇在家鄉泰國拍攝MV，她成功擺脫韓國主流凝視審美，從她的專輯造型非常明確表達，身為泰國人的民族驕傲，但在歌詞上，依舊掀起網友鍵盤交戰。

MV選景在泰國，跳脫以往韓系風格。（翻攝自YT）

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