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娛樂 音樂

巴奈提「天安門」遭小粉紅灌爆社群 網挖過去曾喊「抗中保台」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕原住民歌手巴奈昨（29）晚以首度發行的台語專輯《夜婆》，勇奪第35屆金曲獎「最佳台語專輯」，致詞時直說「天安門事件也是剛好35年」，讓小粉紅氣炸。其實巴奈3年前就在金音獎高喊「抗中保台」，並反問大家：「現在做音樂不會有錢，你還能不說出心裡的話嗎？」

巴奈。（錦川音樂提供）

昨晚巴奈在金曲獎發表得獎感言，表示不要以為流行音樂跟政治沒關係，「金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」這段話瞬間引發小粉紅怒火，也讓許多中國人在社群上對她砲轟。

巴奈2021年拿下金音創作獎評審團獎就曾說：「現在我們的政府在喊抗中保台，可是今天金音獎，從開始到現在，有哪一個團體在這裡討論過，現在你做音樂不會有錢了，如果你不能誠實說出你心裡的話，為什麼要做音樂？」

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