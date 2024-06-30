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娛樂 音樂

金曲35》熱狗不忍了！奪歌王不理老婆 深夜狂收原味奶罩

〔記者張釔泠／台北報導〕「MC HotDog」熱狗昨晚奪得華語歌王獎座，今天凌晨1點直奔第15屆Legacy「正宗華語金曲之夜」演出，他和交往多年的女友已經登記結婚，拿下歌王後是否要補辦婚禮？他笑說：「我也不曉得，今天一整天是很奇幻的旅程，百年難得一見金曲獎事故也發生在我身上，我還沒想好要怎麼慶祝 。」

熱狗演出。（記者張釔泠攝）

熱狗今年打敗許鈞、裘德等中國歌手，將華語歌王留在台灣，熱狗表示：「其實我相信自己的音樂，這是張好專輯。（得）歌王比較意外，謝謝評審對我的青睞。」也感性透露，自己是相隔17年再度得到金曲獎的肯定，「其實我入圍滿多次的，我是上天眷顧的男子。」

他說得到歌王後，手機訊息已經爆掉，連老婆傳訊來也不想理她，打趣公開簡訊內容：「老婆說等等要來找我喝酒，我說不要，我今天要自己喝。」接著才改口稱：「因為（昨天）是我女兒生日，南部的親友都上來，現在就等女兒睡著後，她會帶著親友團來找我。」

他也表示，17歲的兒子「小熱狗」很為他驕傲，「因為也在念音樂科系，夢想是我能唱他做的beat。」父子倆是否會合作，他則說：「做音樂還是講一點天分，看他有沒有這個天分，看他以後的造化了。」

此外，他也表示想打鐵趁熱多辦演唱會，今年沒打算出專輯，「是真的有點寫不出歌，前兩年被榨乾了，想多一點巡演。」並說唱酬不會微調，仍是薄利多銷。

至於是否也要趁空辦婚禮，他則強調：「真的有辦一定會報告，我們很低調，她也不想辦，她很怕麻煩，暫時不想辦，在一起很久了啊，只是形式上的問題。」

他今天凌晨在「正宗華語金曲之夜」擔任嘉賓，獻唱自己的經典曲《我愛台《》，一出場台下就超嗨，有男歌迷衝上去強抱他，唱到一半還有人丟超大size的黑色胸罩上台，他拿起來聞一聞，全場陷入暴動。

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