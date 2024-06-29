500名台粉御宅藝超狂！《Love Live!》聲優來台懂點「鮮奶茶」

《Love Live!》聲優新田惠海（右）與Pile來台大嗑台灣美食，更成為手搖專家。（Spacey Music Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣動畫《Love Live!》迎接10週年，海外巡迴見面會「Love Live! TV Animation 10th Anniversary Overseas Events in Taipei」今天（29日）在台北登場，替高坂穗乃果、西木野真姬配音的聲優新田惠海、Pile暌違8年半以「μ's」身分來台與粉絲見面，新田現場變身「穗乃果」使用超能力求雨停，兩人活動上自招此行吃了不少台灣美食，因此學了新中文「鮮奶」，Pile也公開最愛的手搖飲。

新田惠海帶來SOLO演出獻唱《已不再是孤單一人》。（Spacey Music Entertainment提供）

為紀念動畫開播10週年，新田惠海、Pile也誠意十足帶來《START:DASH!!》、《從今以後的Someday》、《愛你萬歲》等多首歌曲，午、晚場準備不同歌單，現場近500名台灣粉絲則用最狂的「御宅藝」，以最熱情的應援聲同時揮舞螢光棒來回應兩人的熱力演出。

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難得訪台的兩人趁空品嘗了不少台灣美食，新田說：「其實好像都吃得差不多了呢，小籠包、洪瑞珍三明治、珍珠奶茶都嚐了一輪。」Pile自曝此行帶著媽媽一起來玩，提前來的幾天走訪了許多景點，吃了鹹豆漿、麵線等道地美食，叫了不少次外送。

兩人昨天也走訪台灣夜市，吃了肉圓、四神湯，忍不住自嘲真的吃太多，但Pile表示：「今明兩天都有表演，只要我們賣命演出，就是0卡！沒有關係的！」

兩人此行成為手搖專家，Pile推薦新田清心福全的無糖金桔檸檬汁，新田大讚：「我已經喝了兩杯了！我很喜歡酸酸的飲料，但日本很少有這種果汁。」Pile不甘示弱表示：「我這次來已經喝4杯囉！我很喜歡這種沒加糖的果汁，在台灣點西瓜汁也會點無糖的喔。」

除了金桔檸檬汁外，兩人今天在後台喝珍奶的同時，也學了新的中文，新田炫耀：「之前來都是拜託工作人員幫忙點，但這次學會中文的『珍珠鮮奶茶』，下次可以自己點來喝了！」Pile則得意地向粉絲說明：「如果點『珍珠奶茶』，裡面的奶就不是新鮮的牛奶，但是『鮮奶茶』，就是FRESH MILK TEA喔！」

Pile演唱《Daring!!》，台下粉絲熱烈應援。（Spacey Music Entertainment提供）

台灣近來經常有午後陣雨，粉絲許願希望能請「穗乃果」發揮她的超能力讓雨停，新田與Pile為完成粉絲願望，在活動現場化身穗乃果與真姬，台灣粉絲則展現高配合度用聲音「造雨」。穗乃果邀真姬「我們一起讓這場雨停下來吧！」真姬說：「那是穗乃果要做的事呀！」在粉絲的熱烈要求下，穗乃果高喊：「雨停吧！」引來全場熱烈歡呼。

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