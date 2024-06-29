金珉禧放棄了！洪常秀新片親揭「不再演戲」主因

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓名導洪常秀第30部長片鉅作《彼此的日子 In our day》獲選坎城影展導演雙週單元閉幕片，首映後再次受到影評盛讚，該片也是他的謬思女神金珉禧繼《小說家電影》後，睽違3部片再次演出女主角。她在片中飾演引退的女演員，與她的現實人生似乎不謀而合。

金珉禧在《彼此的日子 In our day》飾演放棄演員之路的尚媛，暫時寄宿在有養貓的朋友正洙家中。（可樂電影提供）

以《獨自在夜晚的海邊》榮登柏林影后的南韓演員金珉禧，自2016年主演《下女的誘惑》打開國際知名度後，便再無演出情人洪常秀執導以外的電影作品。這次在兩人第10度合作演出的《彼此的日子 In our day》中，金珉禧飾演一名富有才華卻選擇急流勇退、轉換跑道的女演員，片中她在後輩尋求提點時，便表明自己因為遇上了一名因演戲而不得不掩去自己光芒的演員，讓她體認到誠實面對自己與演員職業的衝突而萌生退意。

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奇周峰（右）於《彼此的日子 In our day》飾演7旬獨居老詩人洪義周，因身體疾病而不得不遠離他最喜歡的菸酒。（可樂電影提供）

過去洪常秀的電影經常將自己的人生經歷與遭遇寫進片中角色，這次金珉禧飾演的角色也恰巧與她現實中的人生選擇不謀而合，不禁令人聯想近年她逐漸淡出銀光幕轉往幕後發展，片中角色的台詞似乎正是道出了她的心聲。

曾演出《北風》的南韓資深演員奇周峰也是洪常秀電影的常見班底，這回於《彼此的日子 In our day》中飾演因病必須戒除菸酒的老詩人，他在與年輕後輩閒談的過程中，也一步步梳理出自己的人生況味。

有趣的是，金珉禧與奇周峰雖然在電影中分飾男女主角，全片卻沒有任何一場對手戲，甚至宛如「平行時空」般毫無交集，然而一人身兼編、導、攝影、製片、剪輯與配樂的洪常秀，仍舊在精簡的製作下創造出嶄新的平行時空敘事手法，以沒有特效的方式讓平行世界的男女主角相互產生共鳴。至於是如何達成的？就留待觀眾到戲院一探究竟了。電影將於7月5日在全台限定戲院上映。

《彼此的日子 In our day》是洪常秀（左）、金珉禧第10次合作的作品。（達志影像）

尚媛（金珉禧飾演）放棄了演員這條路後，暫時寄宿在有養貓的朋友正洙家中。同時，一位七十多歲的獨居老詩人洪義周（奇周峰飾演），則因身體疾病而不得不遠離他最喜歡的菸酒。今天，兩人都迎來了特殊的訪客，二、三十歲的年輕男女帶著對於未來、對於自我各自的困惑來訪，尚媛與詩人則分別以自己的人生經歷，試圖為他們解惑。只是生活中突如其來的意外難以預料，回過頭來能把握的，似乎也只有當下。

將辣椒醬混入泡麵，手拿著吉他彈唱，《彼此的日子 In our day》建立起兩組平行時空的人們，他們互不認識、沒有任何互動，電影卻以微小的巧合將他們隱隱連結起來，也或許，這不只是巧合。洪常秀在他的第 30 部長片中，找回了謬思女神金珉禧以及長年的班底演員奇周峰，讓他們與洪氏電影中的新生代演員們探問藝術與人生，平鋪直敘的對白打破戲裡戲外的疆界，與觀眾一同探究生命中什麼才是最重要的？

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