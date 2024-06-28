籃籃、張立東被爆公費談戀愛！沈玉琳起哄：結婚包36萬

《女孩好野》由風田（左起）、張立東、沈玉琳、籃籃、李多慧、林襄攜手主持。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、張立東、風田、李多慧、林襄及籃籃攜手主持東森超視新節目《女孩好野》，今28日出席開播記者會，林襄爆料籃籃和張立東「交情不單純」吃飯搭車都在一起，沈玉琳則直呼他們根本是用公費談戀愛。

節目集結李多慧（左起）、籃籃、林襄三位

女神。（東森提供）

沈玉琳逼問籃籃「有沒有曾經愛過張立東」，籃籃露出欲言又止表情說：「朋友的愛！愛情的愛還在觀察中，但他真的對朋友很好，會繼續在節目中觀察他！」更透露張立東「身邊太多人」。

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主持群們許下收視公約，沈玉琳敲碗：「如果收視破1，立東就跟籃籃結婚，破2就生小孩！」當被問到他們結婚沈玉琳會包多少時，他毫不猶豫回答「36萬！」聽得張立東和籃籃很心動，大家也紛紛起哄兩人可以辦婚禮了。

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