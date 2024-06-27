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娛樂 音樂

林芯儀緊黏洪榮宏！自爆忘了德籍男友 解密真實關係

洪榮宏（右）出席演唱會記者會，與嘉賓林芯儀同台。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林芯儀今（27日）出席演唱會記者會，前陣子她瘋狂重訓，參加健美比賽奪下第六名的好成績，至於德籍男友Andy反應如何?林芯儀嬌羞回應：「男友很喜歡，他看我變得更有自信。」

林芯儀受訪，強調與德籍男友Andy感情依舊甜蜜。（記者陳奕全攝）

林芯儀很滿意現在的體態，未來雖然暫時不會參賽，仍打算繼續健身維持好身材。談到感情現況，林芯儀與外型激似羅素克洛的德籍男友Andy穩交多年，受訪表示暫時仍沒有結婚打算。

至於Andy多久沒有來台灣？林芯儀第一時間回答不出來，隨即才補充是在上個月，強調跟男友感情真的很好，「剛剛真的是已經遺忘他了。」下半年她計畫推出新單曲，暫時沒有時間飛去德國會情郎。

台語歌王洪榮宏7月將在台北國際會議中心舉辦兩場「歌之饗宴10-永宏の歌」演唱會，林芯儀受邀擔任嘉賓，屆時要與歌王一起合唱情歌，直呼真的好緊張。

洪榮宏則幫林芯儀掛保證，直說：「我聽過她唱歌，她很好，沒問題。」

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