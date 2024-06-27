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娛樂 最新消息

鍾明軒合體胡瓜喊「來自台灣」！揭國外拍片細節：我是國際大外軒

胡瓜（左）合體鍾明軒。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期積極經營他的YouTube頻道《下面一位》，找來多位來賓錄製節目，今（27）上架新影片，找來和他相差40歲的網紅鍾明軒，影片開頭胡瓜就迎來挑戰，要常是介紹自己的OOTD（今日穿搭），逗得鍾明軒哈哈大笑，鍾明軒還直呼：「怎麼很像曹大哥（曹西平）！」。

鍾明軒常到國外旅遊，豐富自己的世界觀，胡瓜則表示自己從來沒有一個人出門過，相反的鍾明軒目前已獨自旅行逾20多個國家。談到幾起獨旅遭遇到的危機，鍾明軒分享在緬甸時只是想記錄旅行，卻被警察阻擋拍攝，在搜集畫面素材時也遭受到國外人士比出不雅手勢的對待。

胡瓜（左）與鍾明軒毫無包袱互動，對談內容十分有趣。（翻攝自YT）

而當胡瓜問鍾明軒拍攝影片的主題時，他則直呼是向全世界炫耀他的美貌，每當有人欣賞他的穿搭時尚，問他來自哪裡時，他都會說自己來自台灣，浮誇直呼自己是「國際大外軒」。

節目中也出題考驗兩人在手勢動作上，是否因為年齡差距而有所不同，沒想到兩人默契指數高達80%，接著考驗年輕人的流行用語環節，胡瓜被問到什麼是「中央空調」，滿是疑問的回答：「是『老人癡呆』嗎？」反應笑翻眾人。

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