藝術巨擘楊英風一句話超震撼！釋寬謙法師心軟差點放棄出家

描述台灣藝術巨擘楊英風（左）精彩人生的《我父英風》，由釋寬謙法師親自監製。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣藝術巨擘楊英風精彩人生首度被拍成電影《我父英風》，不僅朱銘、蕭瓊瑞、神林恆道、劉國松、謝里法等十多位藝術大家現身片中讚頌，電影更循楊英風成長軌跡，走訪台灣、北京、東京、大阪、洛杉磯、紐約等世界各地，見證這位大師引領臺灣藝術、影響世界的百年風華。

釋寬謙法師（左）決定出家時，父親楊英風親自陪她上山。（海鵬提供）

《我父英風》由釋寬謙法師監製完成，她正是楊英風的三女兒楊漢珩，片中她於外婆、祖母相繼去世後，在1986年春節前跟父親說她決定出家「我到寺裡頭去過年好了」，父親聽了深受震撼、卻幽幽地說：「你去寺裡過年，我們怎麼過年？」一句話讓她當場心軟，出家心願於是延遲到元宵後才得實現。

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該片是在一代藝術大師楊英風辭世20年、釋寬謙法師出家30年後才正式展開拍攝，並且費時8年才告完成。電影從有人在陽明山上樹叢間發現一座古神獸雕像「龍馬」展開，釋寬謙法師聽聞後趕往查看，確定該雕像與東勢大橋的鎮橋獸一模一樣，都是出自其父雕塑大師楊英風之手的創作。

釋寬謙法師循父親楊英風成長軌跡走訪雲岡石窟。（海鵬提供）

由於楊英風作品遍布世界，釋寬謙於是跨越亞洲、美洲，藉由尋找父親失落各地的作品，重塑她心中父親的完整樣貌。片中一開始出現、鎮守東勢大橋兩端橋頭造型特殊的4隻鎮橋獸，即使經過921地震都屹立不搖，也正是許多人之於「家」的記憶。

父女間難以割捨的親情，以及對彼此的尊重，在片中溢於言表，電影日前試片，許多觀眾都看得熱淚盈眶。《我父英風》將於8月2日父親節前夕在台上映。

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