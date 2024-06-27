T-ara芝妍2年婚姻破滅 ? 遭棒球教練爆料：聽說離婚了
芝妍和黃載均於2022年底結婚，時常在社群放閃。（翻攝自IG）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團T-ara成員芝妍和抱球團KT巫師隊長黃載均於2022年底結婚，時常在社群放閃。豈料竟在25日傳出離婚，原來是南韓體壇「最強棒球教練」李光吉不慎在直播中提到「黃載均離婚了」等消息，引發外界震驚。
李光吉25日以棒球解說員出席KNN廣播直播節目，進廣告時，他以為沒收音，說道「你知道黃載均離婚了嗎，我也是從局長那裡聽來的」，沒想到整段對話仍被播出。
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李光吉在直播中提到「黃載均離婚了」等消息，引發外界震驚。（翻攝自韓網）
有網友挖出芝妍最新IG貼文，發現她手上沒戴婚戒。（翻攝自IG）
對此，芝妍澄清「不是事實」，黃載均則透過低調回應「個人私生活無法確認」，夫妻倆都否認婚變一事，但還是有網友挖出芝妍最新IG貼文，發現她手上沒戴婚戒，再度引發臆測。
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