YTR小吳怒控廠商「搞小動作」 無奈直言：原來合約參考用

小吳連PO三則限動控訴廠商踩他底線。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅「見習網美小吳」以有趣又生活化的風格走紅，YT頻道擁有131萬訂閱數。昨（27）日他在社群上PO了3則限動，怒批廠商直言：「平常我很少生氣，但我的大地雷真的是『誠信』！」

小吳無奈道：「我的大地雷真的是『誠信』！」（翻攝自IG）

小吳昨（27）日罕見在社群上動怒，連發三則限動，文章中還TAG廠商，直言：「如果是個正當的公司，應乾不會有行銷偷下廣告的問題。」而後也表示接的合作都以誠信為原則，簽約未談到的部分請勿搞小動作，顯然對方以碰到小吳底線。

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表示對方為了行銷偷下廣告的問題。（翻攝自IG）

而後兩篇文章，他則無奈表示：「還要等我自己發現原來合約都是寫寫參考而已。」顯然對方完全沒告知小吳，利用行銷下廣告一事，讓他坦言：「平常我很少生氣，但我的大地雷真的是『誠信』！」

怒控原來要等自己發現，才知道對方下廣告。（翻攝自IG）

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