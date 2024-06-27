老高夫妻出門散步被偶遇！小茉真實身材網驚呆：也太好

老高與小茉頻道擁有623萬人訂閱。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」頻道超過623萬人訂閱，擁有不少忠實觀眾支持，今年5月突宣布自己的工作量已達極限，所以將影片改為雙周更，決定要和小茉多出門散步，日前就有網友在新加坡街上巧遇夫妻倆。

老高與小茉在街上散步被巧遇。（翻攝自小紅書）

近日有網友在新加坡打卡，發文寫下「下班巧遇老高小茉和力氣」，透露自己在下班路上看到一隻狗狗很像老高與小茉所養的愛犬「力氣」，定睛一看發現牽著狗的兩個主人就是老高與小茉，讓他驚呼「老高最近發影片說要休息改為雙週更新，多陪小茉散步看來是真的」。

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照片中的老高穿著黑色上衣、灰色短褲，而小茉則是牽著狗狗走在前面，身穿白色上衣搭配淡黃色短褲，頭頂戴了綠色的棒球帽，兩人看來相當愜意。畫面曝光後，掀起不少網友討論，「第一次看到他倆腰部以下的樣子」、「小茉身材真的好啊，40歲看著還跟少女一樣，羨慕死」、「小茉背影像20歲毫不誇張」。

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