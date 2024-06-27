晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

老高夫妻出門散步被偶遇！小茉真實身材網驚呆：也太好

老高與小茉頻道擁有623萬人訂閱。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」頻道超過623萬人訂閱，擁有不少忠實觀眾支持，今年5月突宣布自己的工作量已達極限，所以將影片改為雙周更，決定要和小茉多出門散步，日前就有網友在新加坡街上巧遇夫妻倆。

老高與小茉在街上散步被巧遇。（翻攝自小紅書）

近日有網友在新加坡打卡，發文寫下「下班巧遇老高小茉和力氣」，透露自己在下班路上看到一隻狗狗很像老高與小茉所養的愛犬「力氣」，定睛一看發現牽著狗的兩個主人就是老高與小茉，讓他驚呼「老高最近發影片說要休息改為雙週更新，多陪小茉散步看來是真的」。

照片中的老高穿著黑色上衣、灰色短褲，而小茉則是牽著狗狗走在前面，身穿白色上衣搭配淡黃色短褲，頭頂戴了綠色的棒球帽，兩人看來相當愜意。畫面曝光後，掀起不少網友討論，「第一次看到他倆腰部以下的樣子」、「小茉身材真的好啊，40歲看著還跟少女一樣，羨慕死」、「小茉背影像20歲毫不誇張」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中