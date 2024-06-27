謝和弦與前妻官司變公民考題 出題老師4點聲明道歉

謝和弦（右）和愛妻陳緗妮感情甜蜜。（本報資料照）





胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦與前妻Keanna的離婚官司不僅鬧上版面，更變成了新店高中公民科的考題，謝和弦為此傻眼向老師喊話「我有得罪你嗎？」他的現任妻子陳緗妮也提出疑惑：「我比較好奇上升到教育層面，老師的訂正與解題，蠻好奇老師會怎麼解釋？」事後，該名出題老師疑似在留言區道歉，並列出4點回應。

謝和弦與愛妻陳緗妮、前妻「Keanna」戴一軒的官司被搬上公民考題。（翻攝自臉書）





不少人都認為該名教師出題時，直接指名道姓太誇張，對此，該名出題老師在謝和弦該篇貼文下留言：「造成謝先生和夫人的困擾，本人深感抱歉，未來題目建檔時，也會將此新聞移除。」該則留言事後似乎刪除，但被謝和弦截圖PO網。

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教師4點道歉全文

1、本題主旨在大法官釋憲後妨礙家庭的行為已經除罪化，故類似爭議僅在民事層面。選項部分則測驗民事、刑 事、行政法規的不同，並連接到課本中除罪化的概念。

2.謝先生的才華與作品相當令（人）讚賞，題目主要強調只是民事賠償，也有意幫忙澄清，把此事件仍視為犯罪的迷思。

3.新聞雖是可見可聞的公開內容，但確實有時會有渲染或不完整的訊息，下次關係到負面敘述的內容，會再注意將當事人化名及事件內容模糊化，造成謝先生和夫人的困擾，本人深感抱歉，未來題目建檔時，也會將此新聞移除。

4.祝福謝先生家庭事業順利美滿，也感謝謝先生的貼文讓大家關心法律議題，讓大眾及謝先生的歌迷朋友，對於法律常識有更多的了解。

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