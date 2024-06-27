晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

謝和弦與前妻官司變公民考題 出題老師4點聲明道歉

謝和弦（右）和愛妻陳緗妮感情甜蜜。（本報資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦與前妻Keanna的離婚官司不僅鬧上版面，更變成了新店高中公民科的考題，謝和弦為此傻眼向老師喊話「我有得罪你嗎？」他的現任妻子陳緗妮也提出疑惑：「我比較好奇上升到教育層面，老師的訂正與解題，蠻好奇老師會怎麼解釋？」事後，該名出題老師疑似在留言區道歉，並列出4點回應。

謝和弦與愛妻陳緗妮、前妻「Keanna」戴一軒的官司被搬上公民考題。（翻攝自臉書）

不少人都認為該名教師出題時，直接指名道姓太誇張，對此，該名出題老師在謝和弦該篇貼文下留言：「造成謝先生和夫人的困擾，本人深感抱歉，未來題目建檔時，也會將此新聞移除。」該則留言事後似乎刪除，但被謝和弦截圖PO網。

教師4點道歉全文

1、本題主旨在大法官釋憲後妨礙家庭的行為已經除罪化，故類似爭議僅在民事層面。選項部分則測驗民事、刑 事、行政法規的不同，並連接到課本中除罪化的概念。

2.謝先生的才華與作品相當令（人）讚賞，題目主要強調只是民事賠償，也有意幫忙澄清，把此事件仍視為犯罪的迷思。

3.新聞雖是可見可聞的公開內容，但確實有時會有渲染或不完整的訊息，下次關係到負面敘述的內容，會再注意將當事人化名及事件內容模糊化，造成謝先生和夫人的困擾，本人深感抱歉，未來題目建檔時，也會將此新聞移除。

4.祝福謝先生家庭事業順利美滿，也感謝謝先生的貼文讓大家關心法律議題，讓大眾及謝先生的歌迷朋友，對於法律常識有更多的了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中