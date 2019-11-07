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傳林志玲選擇南美館辦婚禮 黃偉哲爆原因…

2019/11/07 11:53

南美館1館的廊道、落地窗和光線、光影很漂亮，傳林志玲也很喜歡這樣的氛圍。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員Akira，傳出婚禮將於17日在台南美術館1館舉行。台南市長黃偉哲今天受訪表示，聽說林志玲專業團隊曾來南美館評估，覺得這裡的廊道、落地窗和光線、光影都很漂亮，林志玲也很喜歡。

南美館1館的廊道、落地窗和光線、光影很漂亮，傳林志玲也很喜歡這樣的氛圍。（記者蔡文居攝）

黃偉哲說，超級名模林志玲的婚禮是一件大事，屆時一定會有很多粉絲、時尚大咖到台南，這對城市行銷是及南美館行銷是好事，他祝福倆人恩愛永恆，早生貴子，並記得屆時來台南市領6000元（生育補助）。

台南市長黃偉哲說，婚禮當天，南美館周邊秩序、交通的維持及會場滋擾的預防，市府會做好維護的工作。（記者蔡文居攝）

黃偉哲表示，婚禮選擇南美館聽說是林志玲的專業團隊來評估後，覺得南美館1館的廊道、落地窗和光線、光影很漂亮，林志玲也很喜歡這樣的氛圍，這也可以行銷南美館，但是他擔心以後大家都要來此辦婚禮，「我就頭痛了！」

黃偉哲說，林志玲是台南人，回來台南辦婚禮，基本上是除了讓榮耀地方外，也一償長輩的宿願，市府是行政機關，如要借用美術館，得循一定程序借用，市府尊重其抉擇。

他說，婚禮當天，市府也會做好交通維持來迎接，讓外來賓客留下好印象。另外，當天的維安也很重要，避免不必要的干擾，至於個人維安部分得自請保全，而周邊秩序、附近交通的維持及預防滋擾會場，市府會做好維護的工作，他也祝福倆人恩愛永恆，早生貴子。

至於，是否受邀參加婚禮？黃偉哲說，這是人家的婚禮，去蹭人家幹麼，他只要做好自己的工作就好。

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