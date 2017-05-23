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李㼈追妻放大絕 自薦老公候選人

2017/05/23 06:00

孫淑媚（左起）在《牡丹花開》中周旋在林健寰、李㼈、霍正奇3男中。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕台視8點檔《牡丹花開》今首播，昨該劇舉辦首映記者會，孫淑媚在劇中周旋在李㼈、霍正奇、林健寰3男之間，記者會上3位「情敵」不但當場抽捧花，還作勢搶人，讓孫淑媚好氣又好笑。而李㼈先前誇下豪語，笑稱會積極健身練出6塊肌，在年底前變身50歲的「彭于晏」，現場也展現傲人臂力，將劉曉憶、霍正奇公主抱，引爆現場陣陣讚嘆聲。

李㼈在劇中愛得大方，一開口就示愛孫淑媚，他自爆當年追老婆熊家婕也是走一樣路線，一見鍾情外更傳簡訊：「我就是妳老公的候選人。」靠溫馨接送情擄獲芳心。而他為了健身目標，也將手機桌布設成「肌肉猛男」，時時刻刻提醒自己該減肥。

36歲的孫淑媚在劇中雖周旋在3男之間，但現實生活卻是小姑獨處，愛小孩的她，笑稱因等不到對的人，還曾考慮未婚生子，卻一秒被爸爸打槍，直呼「這是不可能接受的事」，讓她只好打消念頭。而孫淑媚與謝金燕交情好，這陣子豬哥亮逝世，她透露作為好友，第一時間有傳簡訊關心謝金燕，其他則沒多問，「這時候我覺得無聲勝有聲」，在心裡默默挺朋友。

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