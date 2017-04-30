金城武有愛「放屁都甜」 封口感情事 全力護愛

金城武返台宣傳新片《喜歡你》，男神魅力依舊。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「男神」金城武昨返台出席新片《喜歡你》記者會，難得暢所欲言，主持人黃子佼準備喊卡，他仍欲罷不能。不過被問感情事仍有所保留，直說「謝謝關心」，但坦言：「對愛情還是會有一種想把那個人吞進去的感覺。」至於現實中做過最甜蜜的事，他說：「戀愛中不是做什麼都甜蜜嗎？我覺得有愛，可能連放屁都覺得甜蜜。」

金城武（右）在記者會上侃侃而談，左為監製陳可辛。（記者潘少棠攝）

金城武昨和新導演許宏宇、雙監製陳可辛、許月珍一同出席記者會，一現身便吸引全場目光，女主角周冬雨因拍戲無法法來台，仍錄了一段VCR展現誠意，直說自己「真的真的真的真的很喜歡台灣」，最後重現片中台詞笑問：「我是不是最性感的？」金城武也貼心回應：「當然是！」更說每個人都有自己的魅力，勇敢發揮做好自己就是最性感的。

周冬雨立牌沒站穩，金城武（左）出手救援。（記者潘少棠攝）

他在片中扮霸道總裁，現實中感情狀況神秘，昨被問到是否單身直說：「有也不會告訴你（媒體），沒有也不會告訴你，成熟的時候自然大家就知道，但如果還不成熟，自己也不會覺得是好事，會無法保護對方。」至於對感情是否像片中一樣霸道，他表示：「可能會，可能不會，還是要看什麼事吧！」雖然話變多，但答案依舊成謎，男神思維和一般人果然不同。《喜歡你》5月5日在台上映。