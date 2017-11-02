（影音）子瑜魅力無法擋！ TWICE爆料追求者跑來學校

子瑜被同團成員定延爆料，人氣高、追求者超多，甚至有愛慕者追到學校去。（翻攝自

TWICE IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「TWICE」其一成員台灣女孩周子瑜，長相清純甜美，是不少粉絲的夢中情人，高顏值的她更讓南韓媒體認證「台灣人很好看」。子瑜近日卻在綜藝節目自曝「從來沒有收過情書」，不料話才剛說完，當場被同團成員定延爆料「追求者都直跑來學校」，讓一旁的子瑜好害羞。

子瑜擺出失望表情，自曝從未收過情書。（翻攝自YouTube）子瑜日前與TWICE成員們一同參加綜藝實境節目《團結才能火》，TWICE也是節目首次的女團嘉賓，子瑜除了在節目中也展現「超萌吃貨實力」，品嘗了越南煎餅、春捲、雪糕等等當地美食外，還與成員一同搭乘小船遊湖，體驗當地生活，過程中主持人鄭亨敦就向人氣超高的子瑜提問「有沒有在學校收過情書」，沒想到子瑜卻露出失望表情、搖頭說沒有，讓一旁主持人相當驚訝！不過定延卻馬上爆料「曾遇過有人為了見子瑜一面，從地鐵一路跟著到學校」可見子瑜的魅力，連路人都難以招架，主持人鄭亨敦一聽露出羨慕表情，「就算只有一天，也想要體驗一次這種生活」

相關影片：（影片取自JTBC YouTube，如遭移除敬請見諒）

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