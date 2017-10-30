男星衰運纏身 騎車雷殘手摸到狗屎

〔記者吳琬婷／台北報導〕台片《編號174：錯命逆行》日前在中部開拍，男星邱孟昊因星路走來不順遂，貼近男主角的衰男特質而獲選，拍片期間，他也吃足苦頭，應劇情要求演出撞車、雷殘（摔車）、自摔等危險動作戲，平均每2天就有被撞戲，讓他直呼「後來連受傷效果的妝都不用化了」，還苦中作樂的自嘲：「我是紅人！」

邱孟昊拍攝《編號174：錯命逆行》期間，摔到全身多處瘀青、破皮。（飛行圓國際提供）

邱孟昊透露，最慘的是有場騎車自摔倒地，還要手觸碰到狗屎的戲，導演為求真實，準備真狗屎，讓他當場只能硬著頭皮上場演出，「拍完後我用肥皂洗了20遍，總覺得雙手還是有屎味。」另外，他每天下戲後，照鏡子都看得到全身多處瘀青、破皮，躺在床上都痛到不敢亂翻動，為戲敬業犧牲。

邱孟昊拍攝《編號174：錯命逆行》期間，摔到全身多處瘀青、破皮。（飛行圓國際提供）

《編號174：錯命逆行》由獨立製片導演克拉克首度跨足電影，故事大綱講述人間的衰男與命運天使因一次意外事件而彼此互換身分，兩人接著展開一連串的人生奇遇。該片以台中、彰化等地為場景，也動用嶺東科技大學新建得超大數位棚進行拍攝，營造奇幻視覺，該片預計2018年3月上映。

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