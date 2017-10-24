自誇「六點幹到半夜三點」 沈玉琳求歡遭拒曝妻興致不高

沈玉琳曝妻興致不高。（記者洪素津攝）

〔記者洪素津／台北報導〕沈玉琳今出席世界腦中風衛教記者會提倡關心腦中風，沈玉琳自曝自己有一大櫃的保健食品，坦言從30歲以來就「很怕死」，再加上結完婚有感自己的的生命不是自己的，一定要好好保養，他自誇現在精神好到可以「從早上六點一路幹到半夜三點精神飽滿」，只是在芽芽眼中沈玉琳還是老人一枚，沈玉琳也感嘆「做那個就像防空演習般速戰速決」。

沈玉琳明年拚做第二胎。（記者洪素津攝）

沈玉琳笑說自己多少有涉獵一些醫學知識，也會叫老婆吃健康食品，而芽芽變回嘴「不要！那是老人在吃的」，沈玉琳無奈說「一句老人就把你打回來了」，媒體笑問女兒半夜哭鬧怎麼辦？沈玉琳自曝有次叫老婆起來餵奶，老婆在睡夢中回應「今天有點累，明天好不好？」至於沈玉琳是不是求歡常遭拒，沈玉琳坦言有了小孩老婆興致都不高，時常都要趁小孩午休來一下，他形容「就像演習，在客聽地毯一鋪就來，常在十分鐘之內完成還包含洗澡完成。

而大家關注的第二胎，沈玉琳透露目前計畫中，老婆打算明年下半年度懷孕，沈玉琳也笑說「這段時間養精蓄銳，明年過完年後強力衝刺。」

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