鄭麗媛大喊「老公」告白尹賢旻

《Go back夫婦》男二張基龍討論度升高。（CHOCO TV提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕CHOCO TV跟播韓劇《魔女的法庭》劇情越來越精彩，今天將播出第五集，揭開男主角尹賢旻成為檢察官的冤因，而尹賢旻與鄭麗媛的戀情似乎也悄悄綻放。

原本是工作夥伴也像冤家的鄭麗媛與尹賢旻，在《魔女的法庭》中，互動讓人越來越臉紅心跳，鄭麗媛在劇中，有一幕在醫院大叫著尹賢旻老公，又貌似要主動親吻對方，倒底是怎麼一回事呢？

鄭麗媛（右）主動靠近尹賢旻。（CHOCO TV提供）《魔女的法庭》不走純愛情偶像劇路線，強勢劇情路線和演技堅強資深演員鄭麗媛、金麗珍還有飾演反派的田光烈支撐，而小清新男主角尹賢旻又為此劇添加另一種風格，獲得觀眾網友口碑支持。

鄭麗媛（右）與尹賢旻。（CHOCO TV提供）除《魔女的法庭》一劇之外，CHOCO TV另一跟播韓劇《Go Back夫婦》也有精彩發展，男女主角回到20歲大學時期，女主角張娜拉被飾演學長的男二張基龍追求，得到許多觀眾支持，都希望他們能修成正果。因為張基龍在劇中一臉酷樣，且霸氣十足，讓大家都忘記真正的男主角是鄭浩俊才對啦！

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