（影音）邱澤歷經喪父痛 最遺憾沒帶老爸做2件事

〔記者粘湘婉／台北報導〕邱澤今為宣傳「全民大劇團」舞台劇《小三與小王》受訪，劇中他與單承矩上演男男戀，最後卻和摯愛面臨生離死別；戲外他也在去年歷經父喪，談到生死議題，個性頗為害羞的他，原先以「下次再說」帶過，後來才漸漸放寬心，坦言至今仍遺憾，沒來得及帶父親完成2件事，「那時候以為時間還很多」。 全民大劇團《小三與小王》聯訪，邱澤。（記者陳逸寬攝）

他熱愛賽車，也曾多次參予方程式比賽，透露自會走上賽車之路，也是受父親很大影響，「我會喜歡車子是因為我爸，小時候坐他的車，他看別的車門把就會知道是什麼牌子的車。」 全民大劇團《小三與小王》聯訪，邱澤。（記者陳逸寬攝）

他坦言最遺憾的事，就是沒來得及載父親上賽道，「爸爸有說過，想一起上賽道，那時候以為時間還很多」；另一件事就是，他曾和父親買回2台二手偉士牌機車，希望父子檔能一起修車上路，但還沒開始動工，父親就辭世。 全民大劇團《小三與小王》聯訪，邱澤。（記者陳逸寬攝）

他透露父親離開，讓他體悟到「愛要及時、活在當下」的道理，感概表示：「不論開心、難過都要盡全力去感受，當人離開以後，那些回憶才真的會活在心中」。《小三與小王》11月3日在台北城市舞台首演，目前票已售出8成，購票可洽兩廳院售票系統。

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