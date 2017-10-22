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首頁 > 婉君推

傅達仁看淡生死 兒子一句話逼哭全場

2017/10/22 12:54

傅達仁（左）帶著兒子傅俊豪（右）錄《樂活有方》，父子倆真情流露。（中視提供）〔記者羅子欣／台北報導〕84歲資深體育主播傅達仁因罹患胰臟癌，恐剩2個月可活，因老友力邀，即使身體虛弱仍到場力挺，帶著兒子傅俊豪錄中視《樂活有方》，父子倆難得真情流露，內斂的傅俊豪感性告白：「爸爸，我愛你！」兒子無預期的一句話讓傅達仁激動不已，直呼：「這句話等於千言萬語。」也回應：「兒子，我愛你！」場面令人動容。

傅達仁（左）帶著兒子傅俊豪（右）錄中視《樂活有方》，樂觀談生死。（中視提供）傅達仁即使拖著病體，錄影時仍神采奕奕，帶來許多他的收藏品，分享他從籃球國手到教練，再到體育主播的傳奇人生，他也透露自己的人生名言：「只要做到八個字，守法、誠信、尊長、謙卑，你教育的孩子能這樣，這國家就強。」對於壽命將盡他樂觀面對，看淡生死。

傅俊豪個性內斂，談到一路照顧爸爸的心情，他說：「外人看會以為我們照顧起來很辛苦，但身為家人，我們一點都不會覺得辛苦，這是應該的。」讓傅達仁非常感動，當主持人莊雅芳問傅俊豪，有沒有話想對父親說？傅俊豪原本答「沒有」，傅達仁將手搭上兒子肩膀溫柔問：「我走了你安心嗎？」傅俊豪靜默許久後對著父親說：「爸爸我愛你！」傅達仁也感動回應：「兒子我愛你！」該集內容將在周一上午11點於中視播出。

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