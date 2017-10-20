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（影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」

2017/10/20 14:58

〔記者洪素津／台北報導〕吼！真的回不去了，今溫昇豪本來要和隋棠合體一起出席時尚包包活動，不料隋棠因蕁麻疹所苦取消活動，溫昇豪身邊女伴旋風換成陳思璇，問及溫昇豪今天無法跟隋棠合體，內心有沒有像美工刀在割？溫昇豪大笑說「你真的很會耶！好啦！像開山刀好嗎？」就連一旁的陳思璇也大笑，現場笑成一片。

隋棠受蕁麻疹所苦，溫昇豪（圖）表示有致電關心。（記者王文麟攝）隋棠近期受過敏蕁麻疹所苦，昨晚更是變本加厲，隋棠經紀人表示「我們真的努力到最後一刻」，今天早上才去看醫生，看有沒有辦法解決，可是蕁麻疹已些微擴散到臉部，最後還是決定讓隋棠休息，同時也在調查隋棠的過敏原；而溫昇豪今天一早也趕緊致電隋棠關心，要她好好休息，至於今天無法合體，溫昇豪說雖然可惜，但私下都很常聯繫，現在好好照顧自己身體比較重要。

陳思璇今代打上陣，笑說今天參加活動真的是創紀錄，所有妝髮服裝都在1小時內火速完成，11點接到電話的時候，根本還在床上，除妝髮之外，還要準備活動內容功課。溫昇豪（右）與陳思璇（左）出席包包新品發佈會。（記者王文麟攝）

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