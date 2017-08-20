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首頁 > 婉君推

鼓鼓樂當空中飛人 糗到跑錯房間

2017/08/20 13:23

小玉（左）與小球（右）在Summer Sonic的前夜祭擔任嘉賓。（Viola Kam提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕鼓鼓昨天結束東京Summer Sonic的演出後，立刻把握時間朝聖，直奔黑眼豆豆的表演舞台，他興奮地說：「團長will.i.am太厲害了！很會帶動現場氣氛，讓我學到很多！」獲得滿滿能量的他，緊接著搭機返台，要準備8月26日在香港的「MAKE IT REAL」專場演唱會。

他去年推出首張個人EP，宣傳工作仍未停歇，他為衝刺歌唱事業，世界各城市跑透透，自2月底開始每個禮拜都要搭機上工，最長曾二個星期都待在海外，真實上演「型男飛行日誌」，讓他覺得有趣，笑稱提很多行李就像是在旅行。

鼓鼓是東京Summer Sonic，第一天的表演嘉賓。（Viola Kam提供）他更自爆糗事，「不過二天換一城市，幾乎天天換家飯店，每天都忘記自己住在幾號房，很常走錯房間。」

「宇宙人」的小玉這次也跟著電影《52Hz, I love you》赴日宣傳，搶先在Summer Sonic的前夜祭開唱，小玉表示：「宇宙人第一次在日本開唱便是參加這活動，然後就順利推出了自己的日文專輯，算是受惠者。」小玉開心參與盛會，更興奮宣布宇宙人將在10月發行新專輯。鼓鼓（右）與小玉（左）在Summer Sonic前夜祭合體。（相信音樂提供）

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