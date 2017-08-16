（專訪）盤點出道10年最幸福時刻？少時答案滿滿洋蔥

少女時代歡慶出周10周年，推出新專輯《Holiday Night》回歸南韓樂壇。（環球提供）〔記者陳立妍／台北-首爾越洋連線專訪〕南韓夯團「少女時代」日前發行最新專輯《Holiday Night》，與歌迷一同歡慶出道10周年，問她們過去10年間感到最幸福的瞬間？團員們不約而同幾乎選擇了首次出道的舞台，而每次出輯無論造型或曲風都能引領潮流的她們，也認為出道曲《Into the New World》是最能代表「少女時代」的歌曲。

Q：在這10年之間，感到幸福的時刻或是印象最深刻的時候？

太妍：真的很多呢。在這10年間我們有很多回憶，有很多時刻我都能在小小的事情中感受到幸福。 即使我回顧過去，那些也都是幸福的回憶。 如果要我選一個，應該就是我們的許多粉絲都喜歡我們專輯的時候，同時我也記得很多我們在演唱會時的回憶。

太妍（環球提供）徐玄：我不曾忘記我們的第一次出道舞台。要選出一個幸福的時刻真的有點難。真要選的話應該就是和我的成員們一起站在舞台上的每個瞬間吧！

潤娥：最幸福的時刻就是我們舉行演唱會的時候，還有我們拿到大賞的時候，有好多好多的回憶，而我印象最深刻的應該就是我們的第一次出道，我也記得我們一起在海外拍攝的那些時刻。

珊妮：我還記得當我們在第一場演唱會上向我們的觀眾說再見時。 我永遠不會忘記我那一刻的感受。

俞利（環球提供）孝淵：我最記得的就是我們少女時代進行世界巡迴的時候，能見到我們的海外粉絲、為他們唱歌真的很開心。

俞利：做為少女時代的成員。對我來說每一天每一刻都是回憶，有太多太多幸福的瞬間了。

蒂芬妮：在10年間我們度過如此美好的時光，能有這麼多的回憶和許多事物，我們覺得應該要感謝我們的粉絲一路上的支持。 如果要選，它一定就是我們在2007年的第一次出道亮相。另一個難忘的時刻就是我們的10周年。這2個時刻是我最親愛的時刻。



蒂芬妮（環球提供）Q：在過去的10年間，少女時代引領了各種音樂概念與潮流，在你們的作品當中哪一首歌或哪一種主題是你們的最愛？



秀英：我的話，是我們的第一張專輯《Into the New World》，最近我們又聽了一次第一張專輯的歌，而我覺得那張專輯是最能展現少女時代特色的專輯，也是我最愛的一張。

潤娥（環球提供）太妍：我喜歡《PARTY》這首歌，這首歌是一首令人耳目一新的歌，不是那麼的制式也永遠聽不膩，同時我也覺得這首歌最能代表少女時代的真實自我。

徐玄：我們的第一張專輯《Into the New World》，這張出道專輯展現了我們成員們的明亮而開朗。

珊妮：當我回想起來的時候，我覺得不管是風格，舞蹈還是歌曲的總體概念，《Oh》這首歌是最適合我們的。 在所有專輯中，我最我喜歡我們的第6張專輯也就是慶祝我們10週年的《Holiday Night》專輯。

珊妮（環球提供）孝淵：我覺得我最喜歡的風格和歌曲就是《I Got A Boy》。 我真的很喜歡這首歌的獨特概念和強大的編舞。在歌曲中也有一段很棒的節奏變化，所以那是我最喜歡的歌曲之一。

俞利：我喜歡我們所有的歌曲和專輯概念。 但是在所有的歌曲中，我最喜歡《Genie》，我記得那首歌曲的風格概念非常特別、歌曲也很好，而且我也喜歡我們的出道歌曲《Into the New World》。

徐玄（環球提供）蒂芬妮：很多歌曲都是我喜歡的，但在個人風格方面，我也非常喜歡小分隊「太蒂徐」。在「太蒂徐」時期我也直接參與了製作，這讓我感到自豪，我們不僅在視覺和音樂風格上都融合的很好。如果是少女時代的話，大家喜歡的條件與標準也是不同的，但當我回顧過去的時候，我不得不說就是《Into the New World》，因為它代表了團體背後的訊息與故事。在視覺上我想應該是2009年時的《Gee》和《Genie》讓少女時代建立出一個這樣標誌性的形象。



此外，少女時代的10周年專輯《Holiday Night》現已在台數位發行。

孝淵（環球提供） 秀英（環球提供）