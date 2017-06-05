盧廣仲嗆蔡振南「沒卵葩」 3分鐘對譙影片瘋傳

盧廣仲（左）在劇中和蔡振南狂飆髒話對罵。（好風光提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧廣仲在《花甲男孩轉大人》演出魯蛇大學生，和硬底子演員蔡振南在劇中飾演父子，同場飆戲，第2集裡一段三分半鐘「一鏡到底父子對罵戲」，讓網友拍案叫絕，蔡振南更自豪：「只要是罵人的戲，不管幾分鐘，我跟盧廣仲都可以一鏡到底，絕不NG！」而盧廣仲也笑稱蔡振南是「影帝級的罵人功夫」，影片一po上網，短短一天吸引250萬人點閱。

盧廣仲在劇中身為大學讀了多年都還沒畢業的長孫，面對坐過牢、會家暴的父親蔡振南，雙方心裡都不是很諒解，其中這場父子對罵戲，導演瞿友寧採用一鏡到底處理方式，讓兩人的對立凸顯出來，也有不少網友看了這個精彩片段，決定開始追劇。

盧廣仲表示這場戲是他印象最深刻的一場戲，父子倆邊走邊吵，互罵「沒卵葩」、「沒割包皮」，髒話穢字滿天飛，「共3頁的劇本我背了足足2天，因為我記性不好，完全不敢鬆懈，到現場才知道導演要拍一鏡到底，超緊張的，這也是我人生中罵最多髒話的一天。」是否蔡振南對戲擔心害怕？他透露：「每天下戲後我會留在片場看其他人的演出，已觀察到南哥演戲時會不按牌理出牌，所以早有心理準備。」

相關影片：（影片取自蔡振南臉書，如遭移除敬請見諒）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆