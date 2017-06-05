限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

盧廣仲嗆蔡振南「沒卵葩」 3分鐘對譙影片瘋傳

2017/06/05 23:12

盧廣仲（左）在劇中和蔡振南狂飆髒話對罵。（好風光提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧廣仲在《花甲男孩轉大人》演出魯蛇大學生，和硬底子演員蔡振南在劇中飾演父子，同場飆戲，第2集裡一段三分半鐘「一鏡到底父子對罵戲」，讓網友拍案叫絕，蔡振南更自豪：「只要是罵人的戲，不管幾分鐘，我跟盧廣仲都可以一鏡到底，絕不NG！」而盧廣仲也笑稱蔡振南是「影帝級的罵人功夫」，影片一po上網，短短一天吸引250萬人點閱。

盧廣仲在劇中身為大學讀了多年都還沒畢業的長孫，面對坐過牢、會家暴的父親蔡振南，雙方心裡都不是很諒解，其中這場父子對罵戲，導演瞿友寧採用一鏡到底處理方式，讓兩人的對立凸顯出來，也有不少網友看了這個精彩片段，決定開始追劇。

盧廣仲表示這場戲是他印象最深刻的一場戲，父子倆邊走邊吵，互罵「沒卵葩」、「沒割包皮」，髒話穢字滿天飛，「共3頁的劇本我背了足足2天，因為我記性不好，完全不敢鬆懈，到現場才知道導演要拍一鏡到底，超緊張的，這也是我人生中罵最多髒話的一天。」是否蔡振南對戲擔心害怕？他透露：「每天下戲後我會留在片場看其他人的演出，已觀察到南哥演戲時會不按牌理出牌，所以早有心理準備。」

相關影片：（影片取自蔡振南臉書，如遭移除敬請見諒）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

相關新聞

推薦新聞
（影音）豬哥亮生前最疼他 藍正龍靈堂前淚崩「他像我爸」 （影音）豬哥亮生前最疼他 藍正龍靈堂前淚崩「他像我爸」
2017/06/05 15:31
（圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠 （圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠
2017/06/05 16:45
余天軟釘子碰到怕 豬哥亮追思會暫不出手 余天軟釘子碰到怕 豬哥亮追思會暫不出手
2017/06/05 18:26
200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了 200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了
2017/06/05 14:56
昆凌趴踢影片有亮點 小周周正面疑曝光 昆凌趴踢影片有亮點 小周周正面疑曝光
2017/06/05 22:19
林逸欣雨天拍《甘味》滑倒 骨盆破裂開刀休養 林逸欣雨天拍《甘味》滑倒 骨盆破裂開刀休養
2017/06/05 18:32
安以軒夏威夷婚大手筆 包辦200賓客4天食宿 安以軒夏威夷婚大手筆 包辦200賓客4天食宿
2017/06/05 15:17
安以軒花海嫁百億CEO 陳喬恩燦笑見證 安以軒花海嫁百億CEO 陳喬恩燦笑見證
2017/06/05 15:05
（獨家）造型師奔四七法會 豬哥亮靈前跪泣 （獨家）造型師奔四七法會 豬哥亮靈前跪泣
2017/06/05 20:08
伴手禮價值6萬 安以軒豪奢婚禮瘋狂自拍 伴手禮價值6萬 安以軒豪奢婚禮瘋狂自拍
2017/06/05 20:28
盧廣仲嗆蔡振南「沒卵葩」 3分鐘對譙影片瘋傳 盧廣仲嗆蔡振南「沒卵葩」 3分鐘對譙影片瘋傳
2017/06/05 23:12
（影音）詹雅雯喉嚨穿刺仍要唱 簽器捐遺愛人間 （影音）詹雅雯喉嚨穿刺仍要唱 簽器捐遺愛人間
2017/06/05 16:07
T.O.P坦承吸2次大麻 南韓檢方今起訴 T.O.P坦承吸2次大麻 南韓檢方今起訴
2017/06/05 16:10
41歲人妻女星激瘦20公斤 比基尼S曲線完爆嫩奶 41歲人妻女星激瘦20公斤 比基尼S曲線完爆嫩奶
2017/06/05 14:44
黃鐙輝金鐘槓龜 靠豬哥亮搏頭版 黃鐙輝金鐘槓龜 靠豬哥亮搏頭版
2017/06/05 16:36
金裕貞辭演換成她 《學校2017》公開主演名單 金裕貞辭演換成她 《學校2017》公開主演名單
2017/06/05 21:13
T.O.P爆呼麻後首露面 沉默離開警署 T.O.P爆呼麻後首露面 沉默離開警署
2017/06/05 18:28
性感女星玩超大 比基尼蜜臀任人摸到爽 性感女星玩超大 比基尼蜜臀任人摸到爽
2017/06/05 19:00
沒有浩子比較紅 阿翔單飛主持創人氣新高 沒有浩子比較紅 阿翔單飛主持創人氣新高
2017/06/05 20:58
（影音）許常德討親親 「性關係」嚇呆詹雅雯 （影音）許常德討親親 「性關係」嚇呆詹雅雯
2017/06/05 16:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.