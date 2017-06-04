離婚後難得有志一同！阿湯哥與妮可基嫚不滿兒子新女友太愛露

湯姆克魯斯（左圖右）與妮可基嫚（左圖左）離婚已經16年，最近首度因兒子康納的新女友費莉西亞布格納（右圖）有了共識。（合成圖，美聯社、費莉西亞布格納Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕奧斯卡影后妮可基嫚與巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，原是一對人人稱羨的銀幕情侶，不過男方卻在結婚11年後的2001年，以「與女方有不能調解的差距」突然宣布離婚，導致當時懷有3個月身孕的妮可最終不幸流產，後來花了許多年才從離婚的傷痛中走出來。由於2人當時離婚離得有些難看，導致這些年下來他們無法像很多好萊塢分手的情侶或夫妻檔一樣，繼續維持友好關係，最近2人險於離婚16年後再次於澳洲擦身而過時，就讓雙方公關為這即將到來的「尷尬碰頭」傷透腦筋，不少相關工作人員為此忙翻天、不斷進行會議與協商，來確保2人不會真正碰到面。雖然雙方早已漸行漸遠，但在育兒問題上似乎仍算是有志一同，最近就被爆對2人當年共同領養的兒子康納新交往的女友大感不滿，原因之一竟是因為女方「太愛露」。

湯姆克魯斯與妮可基嫚的兒子康納，現年22歲，不僅是一名DJ，平時更是熱愛出海釣魚，還因此結識了現在的女友費莉西亞布格納。（翻攝自康納克魯斯Instagram）

阿湯哥與妮可基嫚在當年領養了伊莎貝拉（Isabella）及康納（Connor）2名子女，其中康納現在已經22歲，而且還成為一名DJ，最近更發展出了釣魚的興趣，時常會在Instagram上分享自己出海釣魚英姿的照片，而這也讓他結識了26歲的釣魚發燒友費莉西亞布格納（Phylicia Bugna），《Woman's Day》報導2人是在今年初左右認識的，後來也因有共同興趣而發展成為戀人關係，對此段戀情相當認真，也非常希望能跟媽媽分享這份喜悅。然而，相關人士就大爆：「湯姆跟妮可對於費莉西亞在社交平台上所PO出的性感照，以及她慘不忍睹的駕駛紀錄感到有些感冒」，但也稱離婚後就沒能繼續維持友好關係的2人，仍願意相信兒子的選擇與判斷，知道自己的孩子雖然是個派對動物、有吸煙惡習，但在感情上仍能做出正確選擇，同時透露妮可依然為兒子感到開心，希望能有一個女性能讓兒子願意好好安定下來。

費莉西亞布格納（左）也跟康納一樣，是一名釣魚發燒友。（翻攝自Revista Monet） 費莉西亞布格納過去常在社交平台PO出大秀性感好身材的照片，讓湯姆克魯斯與妮可基嫚有些不滿。（翻攝自費莉西亞布格納Instagram） 費莉西亞布格納過去常在社交平台PO出大秀性感好身材的照片，不過現在已經將Instagram設為私密，不允許不認識的人觀看瀏覽。（翻攝自費莉西亞布格納Instagram）