《失眠》女星遭強暴虐心 事後仍讚對方「很照顧自己」

女星衛詩雅昨抵台宣傳《失眠》，片商安排影迷化身片中黃秋生造型。（取自華映娛樂臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕港星衛詩雅昨為新片《失眠》來台宣傳，因為台灣豪大雨造成航班誤點，她一下飛機便馬不停蹄直奔戲院宣傳，迫不及待想聽熱情台灣影迷的感想。她一反片中陰暗憂鬱鬼樣，亮麗現身戲院，粉絲好奇她在片中吃肉、爛臉到底是否都特效處理，她笑說：「全都是來真的」，也稱：「我們請了很厲害的化妝師，逼真噁心的畫面都不用特效！」

衛詩雅（中）和影迷相見歡。（華映娛樂提供）

《失眠》是影帝黃秋生和導演邱禮濤繼《八仙飯店之人肉叉燒包》、《伊波拉病毒》後，又一「變態」力作，衛詩雅在片中突破清純形象，上演被強暴戲碼、扮女鬼。面對「變態影帝」黃秋生，她直說很安心，「就像我的老師一樣」，先前受訪時也說黃秋生把她當女兒一樣，她也曾邀他和家人一起吃飯。

衛詩雅也表示，當初看劇本時並不知道可以和邱禮濤還有2大影帝黃秋生、林家棟合作，知情後開心到「像中了六合彩頭獎」。昨有影迷好奇她在片中被林家棟強暴的戲，她說雖然第一次和林家棟合作，但覺得他是很棒的前輩，「對戲時看起來很殘暴，可是其實他很照顧女演員的！」尤其拍攝該場戲讓她感到崩潰，其他人都不敢靠近她，但林家棟拍一拍她，並說「拍戲而已」，讓她大讚很快幫自己抽離角色。《失眠》現於全台熱映中。

衛詩雅（右）昨為影迷簽名。（華映娛樂提供）