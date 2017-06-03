小龍女左手驚現20條傷痕！破冰吳綺莉話裡有洋蔥

吳卓林（左）和吳綺莉經歷風波後傳出和好消息。（資料照）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星吳綺莉3月中與「小龍女」吳卓林起衝突，先被女兒告恐嚇，後又傳吳卓林自殺住院，母女關係再度亮紅燈。不過事隔2個多月，吳卓林終於出院回家，母女倆也似乎已經和好，昨更被港媒拍到一起外出血拚；面對媒體詢問，小龍女表示：「從來都沒有對媽媽生氣」，讓吳綺莉相當感動，但港媒也發現吳卓林手上有近20條傷痕，怵目驚心。

昨日大約下午1點時，吳綺莉和吳卓林一起上街，吳卓林雖然穿著帽T蓋住頭，但看起來已相當有精神，但確實消瘦不少。當見到港媒打招呼時，原本正聽著歌的吳卓林禮貌地拿下耳機，被問到是否氣媽媽？她語氣堅定的表示：「沒有！從來都沒有！」更說身體狀況OK。但眼尖的記者也發現她拍照時，不自覺將原本捲起的袖子拉低，左手從手腕開始有近20條傷痕，讓人心疼。

對於女兒表示從來沒有氣媽媽，吳綺莉受訪時坦言非常開心：「當然開心啦！還有女兒現在回到家裡，我都放下心頭大石！」據悉，吳卓林回家後，仍有社工跟進，但吳綺莉表示，2人相處方式會重新開始：「社工有提醒我，如果母女再遇到衝突，大家就要走開一下，給自己空間冷靜下來！」更說2人已經選了一部恐怖電影準備回家一起看，相處良好。