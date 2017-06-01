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平均22歲！英鮮肉團The Vamps首度攻台開唱

2017/06/01 15:03

英國超人氣搖滾樂團「The Vamps」，出道4年將首度來台舉辦演唱會。（理想國提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕團員平均年齡22歲的英國超人氣搖滾樂團「The Vamps」，出道4年首度來台舉辦演唱會，於10月15日在台大綜合體育館一樓開唱。「The Vamps」曾與黛咪洛瓦托、尚恩曼德斯合唱、火星人布魯諾幫他們寫歌、甚至請來貝克漢帥兒布魯克林跨刀出演MV，其人氣可見一斑！

英國超人氣搖滾樂團「The Vamps」，出道4年將首度來台舉辦演唱會。（理想國提供）

「The Vamps」最初以一連串配搭龐克搖滾風采與簡單彈唱風格的方式重新翻唱「1世代」、泰勒絲、火星人布魯諾的暢銷曲，吸引了1500萬名樂迷的點看；隨後，4名團員不到20歲，就取得EMI唱片公司合約，成為流行音樂雷達上最強的訊號。

「The Vamps」20歲時完成兩次的世界巡迴，接下來要展開第3次的世界巡迴，而這次亞洲巡迴也將初訪寶島，更將攜旗下藝人「NEW HOPE CLUB」一起演出。

「The Vamps Middle of the Night Tour 2017台北演唱會」將於10月15日在台大綜合體育館一樓舉行，門票將於6月25日早上10點於拓元售票系統開賣，票價分別有3300、2300元，更多購票優惠活動請上理想國臉書查詢。

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