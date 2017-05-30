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「國家變成悲慘愚蠢喜劇」 勞勃狄尼洛領榮譽學位不忘虧川普

2017/05/30 14:50

影帝勞勃狄尼洛（右）日前領取布朗大學榮譽學位時，不忘虧川普與國家現況。（翻攝自布朗大學Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕73歲影帝勞勃狄尼洛是眾所接知的民主黨支持者，也是一個徹底的川普反對者，早在去年美國總統大選之前，他就相當不遺餘力地在砲轟川普，曾在一支呼籲美國民眾動身去投票的宣傳影片裡，一連以15個狠毒的形容詞痛罵對方，甚至放話：「我真想揍爆他的臉」，對川普的厭惡之情展露無疑。選後，雖然因為川普成功上任而讓勞勃狄尼洛稍稍收斂了一些，但還是會在像川普就職典禮等公開場合，找到機會就繼續開砲，十分衷於自我、不願妥協。日前，勞勃狄尼洛獲頒布朗大學的榮譽博士學位，他在發表感言時，不忘對學生們說國家現況有多慘，形容簡直成了「悲慘愚蠢喜劇」。

勞勃狄尼洛（左）先前在一支呼籲美國民眾去投票的宣傳影片中，接連以多個毒辣形容詞來痛批共和黨總統參選人川普（右）。（合成圖，翻攝自英國獨立報、美聯社）

勞勃狄尼洛與靠著百老匯音樂劇《漢米爾頓》拿下東尼獎「最佳音樂劇男配角」的男星戴維德迪格斯（Daveed Diggs），都是這次獲得榮譽學位的人選之一，勞勃狄尼洛在當地時間28日出席領取學位的儀式時，以「電影術語」來向台下所有畢業生們喊話：「當你們開始唸書時，這個國家就像是一齣具啟發性、能鼓舞眾人的戲劇，但現在你們畢業時，國家卻成了一齣悲慘愚蠢喜劇。」對此，他就搞笑建議布朗大學應該把最知名的大門「Van Wickle Gates」鎖起來，不要讓學生們出去接觸這個可怕的世界，但也建議：「如果你們確定要離開，就要努力做些改變，來停止這一切的瘋狂，你們最好從現在就開始著手進行，這樣2018年入學的學弟妹們才能在更好的世界裡畢業」，博得滿堂彩。

勞勃狄尼洛一向砲轟川普不遺餘力。（法新社）

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