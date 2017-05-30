謝金燕坐鎮三七招魂 藥師經迴向豬哥亮病痛

謝金燕今將現身豬哥亮三七法會。（資料照）

〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮15日辭世，家屬今舉辦三七招魂法會，三七俗稱「女兒七」，知情人士昨透露，今晚謝金燕會現身，時間一樣是比照頭七，約於傍晚4點開始籌備，並自5點開始一路到深夜11時許左右，為豬哥亮行三七功德。頭七時已做藥師寶懺，今來到又稱大七的三七，則是以藥師經做功德迴向，希望能消除豬哥亮所有病痛，無牽掛離去。

謝金燕先前因紐約520演唱會，缺席豬哥亮頭七法會，二七也未出現，不過今三七習俗上是女兒主場，且頭七、三七、五七、七七場面注定浩大，因此雖謝金燕接連缺席，預料這次主場將從謝順福轉交至謝金燕、謝青燕身上；不過，習俗上女兒需低調沉默，繼豬哥亮辭世當天、隔天後，今天謝金燕會以何種形式現身，豬家人必定全力COVER今她這第3度曝光。

豬哥亮靈堂昨換上新版大張遺照。（記者陳逸寬攝）