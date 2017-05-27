影帝被抓包還死不認愛阿湯哥前妻 川普上身駁斥「假新聞」
傑米福克斯（右）與凱蒂荷姆斯（左）緋聞傳了4年，但2人至今仍打死不認愛。（翻攝自Life & Style）
〔記者陳昱均／綜合報導〕女星凱蒂荷姆斯2012年與「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後，除了一肩扛起養育2人女兒蘇莉的重責大任外，與黑人影帝傑米福克斯的戀情更已被傳了整整4年，即使都已經被拍到私下約會用餐照，甚至被爆因越愛越甜蜜兒考慮將正式公開戀情，但雙方至今仍保持小心翼翼的態度、打死不願認愛，令人看了簡直一頭霧水，不知道到底有什麼好如此三緘其口。而2人日前還傳出在法國巴黎甜蜜約會，甚至差點與也在當地拍攝新片《不可能的任務6》的凱蒂前夫阿湯哥碰頭，雖然外界指證歷歷，不過傑米福克斯現身機場被狗仔堵到時，仍矢口否認到底，甚至川普上身地直呼那些都是「假新聞」。
凱蒂荷姆斯（左圖左）與傑米福克斯（左圖右）這對秘戀4年的情侶檔，先前被爆在一起在巴黎合體約會，而凱蒂荷姆斯的前夫湯姆克魯斯（右圖）恰好也在當地拍攝《不可能的任務6》。（合成圖，翻攝自debate.com.mx、Lainey Gossip）
凱蒂荷姆斯先前現身法國巴黎、差點與前夫阿湯哥碰頭的原因，就是因為傑米福克斯也在當地拍攝李奧納多狄卡皮歐監製的新片《羅賓漢》（Robin Hood），而阿湯哥的拍攝場地更剛好在距離傑米福克斯及凱蒂荷姆斯下榻的飯店沒幾條街的距離，但幸好最後3人並沒有碰到面，不然場面就會相當尷尬。對此，外界都高度關注，認為小倆口越來越高調的行徑可能是準備要公開戀情，因此當傑米福克斯22日現身洛杉磯國際機場時，狗仔就上前追問2人目前關係，他則一臉尷尬地回應：「假新聞、假新聞」；此時，旁邊一名粉絲又補刀繼續問：「所以那真的是假新聞嗎？」傑米福克斯只能無奈回答：「哩馬幫幫忙...」。當狗仔不死心繼續稱讚他與凱蒂看起來是很可愛的一對時，他僅表示：「謝謝你們稱讚我很可愛」，然後就搭乘電梯離開，不願對此多做任何評論。
凱蒂荷姆斯（左）與傑米福克斯（右）這幾年來躲藏得相當好，上月才終於被路人拍攝到一起共進晚餐的模樣。（翻攝自Hollywood Life）