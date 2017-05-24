六月揪李易泡澡 陸元琪羨慕自虧婚姻已回不來

六月跟李易夫妻檔上節目暢談夫妻相處之道。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕六月跟李易夫妻檔日前錄製衛視中文台《女人234》，陶晶瑩說兩人個性跟價值觀大相逕庭，很替他們的婚姻狀況感到擔心，不過六月跟李易兩個人獨特的相處方式卻意外的達到平衡，陸元琪說陶晶瑩跟六月都是姊弟配，曾問過陶晶瑩「是否老公年紀小一點，婚姻比較容易維持？」陶晶瑩則說陸元琪跟小胖老師的模式是「放牛吃草」，對此陸無奈自虧：「不小心放太遠，回不來了」。

六月表示可以放行丈夫跟前女友單獨吃飯。（衛視中文台提供） 陸元琪自虧和袁惟仁婚姻「不小心放太遠，回不來了」。（衛視中文台提供）

六月表示自己給李易很大的空間，甚至可以放行丈夫跟前女友單獨吃飯，如果真的發生任何事，李易已經是成人了，要為自己的行為負責跟道歉，心胸之寬大讓眾人嘖嘖稱奇，但六月也表示，唯獨「隨便加不認識的異性社群網站」，擔心被有心人士亂盜用照片，對李易也不好。

喜歡浪漫的李易很常被老婆潑冷水，曾經在情人節時特地布置家裡安排驚喜，六月卻說自己沒準備禮物：「這樣不是讓我難做嗎」有一次李易當眾想親吻六月，結果老婆卻是面帶驚慌的表情，但這幾年六月也開始改變，會揪他泡澡培養情趣，有一年他特地飛去美國找度假的六月，未料老婆竟精心安排海景飯店跟球票做為生日驚喜，讓李易相當感動。