限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

六月揪李易泡澡 陸元琪羨慕自虧婚姻已回不來

2017/05/24 18:26

六月跟李易夫妻檔上節目暢談夫妻相處之道。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕六月跟李易夫妻檔日前錄製衛視中文台《女人234》，陶晶瑩說兩人個性跟價值觀大相逕庭，很替他們的婚姻狀況感到擔心，不過六月跟李易兩個人獨特的相處方式卻意外的達到平衡，陸元琪說陶晶瑩跟六月都是姊弟配，曾問過陶晶瑩「是否老公年紀小一點，婚姻比較容易維持？」陶晶瑩則說陸元琪跟小胖老師的模式是「放牛吃草」，對此陸無奈自虧：「不小心放太遠，回不來了」。

六月表示可以放行丈夫跟前女友單獨吃飯。（衛視中文台提供）陸元琪自虧和袁惟仁婚姻「不小心放太遠，回不來了」。（衛視中文台提供）

六月表示自己給李易很大的空間，甚至可以放行丈夫跟前女友單獨吃飯，如果真的發生任何事，李易已經是成人了，要為自己的行為負責跟道歉，心胸之寬大讓眾人嘖嘖稱奇，但六月也表示，唯獨「隨便加不認識的異性社群網站」，擔心被有心人士亂盜用照片，對李易也不好。

喜歡浪漫的李易很常被老婆潑冷水，曾經在情人節時特地布置家裡安排驚喜，六月卻說自己沒準備禮物：「這樣不是讓我難做嗎」有一次李易當眾想親吻六月，結果老婆卻是面帶驚慌的表情，但這幾年六月也開始改變，會揪他泡澡培養情趣，有一年他特地飛去美國找度假的六月，未料老婆竟精心安排海景飯店跟球票做為生日驚喜，讓李易相當感動。

相關新聞

推薦新聞
金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
2017/05/24 15:44
豬哥亮生前最後獨白曝光 「如果我走了...」逼哭人 豬哥亮生前最後獨白曝光 「如果我走了...」逼哭人
2017/05/24 16:51
曾莞婷被偷拍 黑色Bra露餡 曾莞婷被偷拍 黑色Bra露餡
2017/05/24 10:41
豬哥亮訃聞搖身變電影票 內藏重要密碼 豬哥亮訃聞搖身變電影票 內藏重要密碼
2017/05/24 10:12
（影音）小S遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著 （影音）小S遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著
2017/05/24 15:17
新好男人形象幻滅 「他們」都破功 新好男人形象幻滅 「他們」都破功
2017/05/24 10:11
比基尼也太低胸惹！鄭欣宜秒刪豪乳照 比基尼也太低胸惹！鄭欣宜秒刪豪乳照
2017/05/24 11:41
唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
2017/05/24 11:02
《焦急》本部長成勛自爆偏愛小隻女 興奮喊「很想去台灣」 《焦急》本部長成勛自爆偏愛小隻女 興奮喊「很想去台灣」
2017/05/24 11:09
金宇彬罹癌 電影劇組延工相挺「痊癒擺第一」 金宇彬罹癌 電影劇組延工相挺「痊癒擺第一」
2017/05/24 16:48
結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
2017/05/24 11:11
（影音）豬哥亮靈堂如願「熱鬧一下」 牽亡魂影片回放 （影音）豬哥亮靈堂如願「熱鬧一下」 牽亡魂影片回放
2017/05/24 13:27
媒體冰河》三立裁員潮持續爆發 節目收攤挹注影音平台 媒體冰河》三立裁員潮持續爆發 節目收攤挹注影音平台
2017/05/24 13:03
五月天最愛浮雲 阿信每場演出前想說這句話 五月天最愛浮雲 阿信每場演出前想說這句話
2017/05/24 10:28
為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉 為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉
2017/05/24 13:22
豬哥亮紀念園區 敲定26日舉行破土儀式 豬哥亮紀念園區 敲定26日舉行破土儀式
2017/05/24 12:28
金宇彬罹癌停工 女友申敏兒陪治療 金宇彬罹癌停工 女友申敏兒陪治療
2017/05/24 16:43
被爆「猴急牽熟女」 謝祖武：我屬猴 被爆「猴急牽熟女」 謝祖武：我屬猴
2017/05/24 09:57
同婚釋憲》同婚未獲保障違憲 李天柱：末日來了 同婚釋憲》同婚未獲保障違憲 李天柱：末日來了
2017/05/24 17:26
隋棠幫Lucy換髮型 粉絲看完直喊萌 隋棠幫Lucy換髮型 粉絲看完直喊萌
2017/05/24 14:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.