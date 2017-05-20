「我永遠會是鐵球上的裸女」 麥莉坦言這首歌是她的人生惡夢

先前有「鹹濕小天后」之稱的麥莉，現在對於當年在《愛情破壞球》MV中裸身坐在鐵球上的「黑歷史」感到後悔不已。（翻攝自New York Daily News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去因主演迪士尼影集《孟漢娜》，成功走紅全球、身價飆漲的小天后麥莉，因成名過早、飽受盛名之累，從玉女小甜心崩壞成愛裸露搞怪的叛逆慾女，喝酒嗑藥等不妥行為更是樣樣來；她在2013年時，推出了《愛情破壞球》（Wrecking Ball）這首歌，並在MV中以全裸坐在晃蕩中的大鐵球上的驚世駭俗造型，引爆話題。4年後的現在，麥莉已經被「雷神弟」連恩漢斯沃套牢，也為愛人改掉種種惡習來「從良」，不只戒了大麻，連發行新單曲《Malibu》都是以清純模樣示人，徹底痛改前非。最近她重新回首過去時，就坦言大概永遠都無法從《愛情破壞球》的陰影中走出來，「我永遠會是鐵球上的那個裸女」，成了自己的人生惡夢。

麥莉在《愛情破壞球》的驚世駭俗造型實在太過深植人心。（翻攝自YouTube）

麥莉日前作客《Zach Sang Show》時，就被要求回首多首過往的膾炙人口歌曲，並為它們給出評價，麥莉毫不猶豫的就決定要「抹殺」《愛情破壞球》，稱這是無法被從自己生命中拿走的一部分，「我一直都對那個感到相當難堪」，更無奈說：「我永遠會是鐵球上的那個裸女」，認為自己當時要做出這種舉動的時候應該要提前思考一下這會被人講多久才對。而由於她「鐵球上的裸女」形象實在太過深植人心，幾乎現在只要提到麥莉，都會直接聯想到這個，連經典的角色「孟漢娜」都會被遺忘，因此麥莉也坦露自己人生最大的恐懼，就是連在她未來的喪禮上，人們都還會繼續為她播放《愛情破壞球》，形容：「這真的是我最慘烈的惡夢」。

麥莉為愛痛改前非，在最近的新歌宣傳照中重拾過往清純樣貌。（翻攝自麥莉推特）

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《愛情破壞球》MV：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉