酷寒戰士回歸!PO照暗示進入《復聯3》劇組

「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦也將加入《復仇者聯盟3:無限之戰》劇組進行拍攝。(翻攝自ovicio.com.br)

〔記者陳昱均/綜合報導〕預計在明年上映、備受各界矚目的漫威新片《復仇者聯盟3:無限之戰》,早在1月底就於美國亞特蘭大州的鬆木製片廠正式開拍,而由於本次將有超過60名超級英雄角色一同現身在片中,每位演員都採取陸續進組的方式來分開拍攝,先前包含「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「星爵」克里斯普瑞特、「緋紅女巫」伊莉莎白歐森、「幻視」保羅貝特尼、「美國隊長」克里斯伊凡、「雷神」克里斯漢斯沃,以及「浩克」馬克魯法洛等人都曾被目擊現身亞特蘭大或者蘇格蘭愛丁堡的外景現場,而現在又有一名新成員即將加入,這位就是在去年的《美國隊長3:英雄內戰》中,飾演成為復仇者們分裂導火線之一的「酷寒戰士」巴奇的男星賽巴斯汀斯坦,引發期待。

酷寒戰士(左)在《美國隊長3:英雄內戰》中,是復仇者們分裂導火線之一。(翻攝自Nerdist)

賽巴斯汀斯坦在結束《美隊3》的拍攝與宣傳後反而更忙,陸續接拍了《幸運的羅根》(Logan Lucky)、《I'm Not Here》、《We Have Always Lived in the Castle》、《I, Tonya》、電視劇《I'm Dying Up Here》,以及本月初才到哥斯大黎加拍攝的《The Last Full Measure》等作品,行程滿檔,不過也仍在閒暇之於抽空到健身房去健身增肌,就是要為了再次在《復聯3》中扮演「酷寒戰士」一角。今天(19日)賽巴斯汀斯坦就於自己Instagram上PO出留著酷寒戰士鬍渣造型,並與2名替身與特技演員的合照,雖然只簡短以「WS(Winter Soldier,即酷寒戰士)」的標籤說明,但代表他已經開始訓練或者已經正式進組了,究竟這次他在《復聯3》當中會不會與跟美國隊長一起與呈現分裂狀態的復仇者們來對抗反派薩諾斯,甚至「接盾」成為新一代美國隊長,都十分令人好奇。

賽巴斯汀斯坦(中)今天PO照暗示自己已經回歸《復聯3》劇組中,準備再次演出「酷寒戰士」一角。(翻攝自賽巴斯汀斯坦Instagram) 賽巴斯汀斯坦(左)近期雖然忙著拍戲,但閒暇之餘仍會到健身房與夥伴們一起鍛鍊健身,為回歸《復聯3》做準備。(翻攝自賽巴斯汀斯坦微博)