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丁國琳不悔當年未婚生子 讚愛女是最好的禮物

2017/05/17 19:51

丁國琳不悔當年未婚生子，大讚女兒是她這輩子最好的禮物。（翻攝自丁國琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲女星丁國琳，時常在本土劇中飾演惡女角色，精湛演技讓觀眾又愛又恨。丁國琳和前第一金控董事長之子謝昂倫曾有過一段情，卻沒能開花結果，在2006年未婚生下愛女「小頭」，如今寶貝女兒已經11歲，遺傳媽媽出色美貌，丁國琳直言，不會後悔當年未婚生子，女兒就是她這輩子最好的禮物。

丁國琳（左）時常在臉書曬出和女兒的合照。（翻攝自丁國琳臉書）

據《聯合報》報導，丁國琳生下女兒後，謝昂倫不但不認女兒，事後更與他人結婚，丁國琳只好獨自撫養女兒，但為了不讓女兒成為父不詳的孩子，打官司驗DNA。丁國琳獨自撫養女兒11年，她透露女兒相當懂事，自從8歲上網看新聞，得知親生父親消息後，問過一次生父的事，之後就再也沒問過父親的事情。

49歲丁國琳保養得宜，維持火辣身材。（翻攝自丁國琳臉書）

如今女兒已經小學五年級，丁國琳和女兒感情非常融洽，時常在臉書分享和女兒的合照，雖然曾有網友拿她跟女童星的合照恐嚇她，要他們母女倆小心點，但丁國琳一點也不怕，直接對網友提告，也不怕有人再威脅她們母女，她笑說自己的粉絲都非常死忠，加上學校會保護女兒，沒有安全上的問題。

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