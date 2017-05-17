五月天談抱抱樓歪 大贏家竟擔心「走下坡」

五月天談「抱抱」充滿顏色。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天在28屆金曲獎上除以《自傳》專輯入圍年度專輯、最佳樂團等8大獎，瑪莎幫家家製作歌曲也入圍最佳單曲製作人獎，雖是入圍大贏家，但他們竟開始擔心「走下坡」？

在香港紅館演唱會上，阿信知道很多歌迷以前都買不到五月天的票，所以沒法參與他們的演唱會，開玩笑說以後五月天門票可能會好買一點，他說：「那過幾年可能會好一點，就像石頭說的會走下坡，還是跑下坡，混下坡，那時候門票應該會好買些。」

五月天金曲獎入圍搶眼。（翻攝自臉書）

成軍20年，五月天做音樂不忘初衷，但笑話倒是越來越有顏色，阿信談到：「男女之間要走過20年都很不容易，何況是男生和男生。」原本應該是很感性的想法，說到最後卻樓歪。

冠佑在台上說：「我突然想到我們5個一直抱來抱去....20年。」其他團員開始嗆他：「誰跟你抱呀？」冠佑不死心說：「我們不是常在台上圍一圈？」最愛嗆他的瑪莎立刻回嘴：「誰跟你抱啊，那叫勾肩搭背，我有摟你的腰嘛？」

沒想到阿信繼續讓樓歪，他說：「大家都有看過電影呀，擁抱之後下一回就...」怪獸秒回：「抽事後菸。」瑪莎再繼續：「就紅酒倒下去了。」阿信再接：「就會拍掉鬧鐘，慢慢慢慢...」限制級劇情，逗得歌迷哈哈笑。

昨五月天演唱會邀請譚詠麟當嘉賓，除首唱《脫胎換骨》，阿信還被譚詠麟考試加唱了《愛情陷阱》。

忙完演唱會，五月天再次對入圍金曲多項表達謝意，談到：「感謝所有幕前幕後合作夥伴與評審，感謝與五月天一同寫下自傳的每一個人，每個人都有自己的遺珠之憾，但每個人都能頒給自己一首不朽金曲，就讓音樂替我們說話，請和我們再一同走過這段音樂歷程。」

譚詠麟（右三）擔任五月天嘉賓。（翻攝自臉書）